Die Lenovo Data Center Group (DCG), ein Unternehmensbereich der Lenovo, stellt mit ThinkSystem SR645 und SR665 zwei Server-Systeme vor, die durch verbesserte Leistung und höhere I/O-Interaktion für besonders ressourcenintensive Workloads geeignet sind.

Um den Anforderungen an schnellere Transaktionsverarbeitung, verbesserte Datenanalyse und Grid-Computing-Fähigkeiten bei gleichzeitig Effizienzsteigerung und geringeren Gesamtbetriebskosten gerecht zu werden, hat Lenovo die offenen, zuverlässigen und sicheren Infrastrukturlösungen ThinkSystem SR645 und SR665 konzipiert. Sie verfügen über mehr CPU-Kerne und einen größeren Speicherplatz und sollen so ressourcenintensive Workloads beschleunigen und die Effizienz verbessern.

Lenovo erweitert Angebot für den Netzwerk-Edge

Die ThinkSystem SR645 und SR665 Server versprechen Technologien der nächsten Generation, wie etwa PCIe 4-Unterstützung - die nahezu doppelte I/O-Bandbreite bietet, erweiterte GPU-Unterstützung mit bis zu acht Nvidia T4s-Modulen für Videoanalyse- und Inferenz-Lösungen sowie KI-Anwendungen. Der Speicherplatz wurde auf bis zu 40 2,5"-Laufwerke beziehungsweise 32 NVMe-Laufwerke erweitert.

Ergänzung des Server-Portfolios auf AMD-Basis

„Die neuen Lenovo ThinkSystem Zweisockel-Server nutzen die Leistung unserer AMD Epyc Prozessoren der 2. Generation, um in den Bereichen, in denen Leistung, Platzbedarf und Effizienz entscheidend für die Geschäftsergebnisse sind, eine bedeutende Wirkung zu erzielen“, Dan McNamara, SVP und General Manager für die Server Business Unit bei AMD. „Mit der Erweiterung der auf AMD Epyc basierenden Produktlinie haben Lenovo Kunden jetzt eine breitere Auswahl an Systemen, die aktuellen Anforderungen gerecht werden.“

Mit der hohen Anzahl an Kernen, mehr Speicherplatz und Datendurchsatz, seien weniger Server erforderlich, was wiederum Platz sowie Strom spart, wirbt Lenovo weiter. Diese Vorteile sind beispielsweise in der Finanzdienstleistung, im Einzelhandel, der Fertigung und in der Forschung von besonderer Bedeutung. Gesichert werden die SR645 und SR665-Server durch Lenovo ThinkShield.

A1 Digital und Lenovo unterstützen Unternehmen

„Unsere neuen Lenovo ThinkSystem Server sind für Workloads wie In-Memory-Datenbanken, erweiterte Datenanalysefunktionen, Virtualisierung und KI ausgelegt“, erklärt Kamran Amini, VP und General Manager of Server, Storage and Software Defined Infrastructure bei der Lenovo Data Center Group. „Mit der außergewöhnlichen Leistung, Geschwindigkeit und dem integrierte Speicher dieser neuen Server sind unsere Kunden in der Lage, die steigenden Anforderungen aktueller Workloads hinsichtlich Daten zu meistern - dank der Skalierbarkeit der Systeme, die so mit ihrem Unternehmen wachsen.“

Die neuen Modelle werden auch über Lenovo TruScale erhältlich sein, der RZ-Lösung des Herstellers, bei der die Abrechnung auf Basis der Nutzung erfolgt. Informationen dazu und zur Lenovo Data Center Group finden sich unter diesem Link.

Lenovo will Boni für Händler früher auszahlen