Die Lenovo Data Center Group hat zusammen mit dem US-Unternehmen Cloudistics eine Composable-Cloud-Plattform entwickelt. Sie wird jetzt als ThinkAgile CP Serie auf dem Markt eingeführt. Die "Cloud-in-a-Box" soll Vorteile und Benutzerfreundlichkeit einer öffentlichen Cloud-Umgebung bieten, läuft jedoch hinter der Firewall im Rechenzentrum des Kunden.

Die Produkte aus der ThinkAgile CP Serie werden von Lenovo und Cloudistics direkt sowie über die jeweiligen Vertriebspartner vermarktet. Mit ersten Proof-of-Concepts wollen die Technologiepartner im August 2018 in Nordamerika und Europa beginnen.

"Unsere neue Lösung, die Lenovo ThinkAgile CP-Serie, ermöglicht es im Rahmen unserer Channel-First-Strategie speziell unseren Lenovo-DCG-Channel-Partnern in DACH hier einzusteigen", erklärt Dieter Stehle, General Manager der Lenovo Datacenter Group in der Region. Mit ersten Pilotpartner spreche man bereits. "Darüber hinaus sind wir offen für die Aufnahme weiterer DCG-Channel-Partner und Interessierter in die gestarteten Enablement-Aktivitäten", so Stehle weiter.

Lesetipp: Executive Briefing Center als Business-Turbo für Lenovo-Partner

Mit der ThinkAgile CP Serie verspricht Lenovo eine "vollständig integrierte und softwaredefinierte Infrastruktur, einen Marktplatz für Anwendungen und End-to-End-Automatisierung", sowie "ein schlüsselfertiges Cloud-Erlebnis, das von überall aus einfach und zentral verwaltet werden kann."

Najaf Husain, Chief Executive Officer von Cloudistics, stellt mit der Private-Cloud-Computing-Plattform seines Unternehmens um 90 Prozent verkürzte Bereitstellungszeiten für Anwendungen in Aussicht. "Wir machen Private Clouds so einfach zu bedienen, wie die Public Cloud, aber mit der Kontrolle und Performance, die sich Unternehmen wünschen", so der Manager.

Zum Gesamtpaket der ThinkAgile CP Serie gehören neben der reinen Hardware auch die ab Werk konfigurierte Hochverfügbarkeit, Backup, Remote-Replikation, Verbrauchsmessung, Hilfe in Echtzeit und Support sowie umfangreiche, mandantenfähige Sicherheitsfunktionen. Kunden erhalten zudem Zugriff auf einen Marktplatz für Anwendungen, den sie um eigene Angebote ergänzen können. Rechen- und Speicherkapazitäten lassen sich unabhängig voneinander konfigurieren und ausbauen.

ThinkAgile CP4000 und ThinkAgile CP6000

Zur Markteinführung werden zwei Ausführungen angeboten. ThinkAgile CP4000 richtet sich an Managed Service Provider und Cloud Service Provider, kann laut Lenovo aber auch in Zweigstellen zum Einsatz kommen, um dort den unterbrechungsfreien Geschäftsbetrieb sicherzustellen. ThinkAgile CP6000 ist für gängige Enterprise-Workloads oder mixed Workloads in Firmen gedacht.



Im Münchner Kesselhaus lässt es Lenovo mit seinen Systemhaus- und Fachhandelspartnern ordentlich kesseln.

Die Vertriebschefs Bernhard Fauser und Sabine Hammer stoßen auf ihre treuen Fachhandelspartner an.

Notebooks ist ihr Geschäft: Oliver Ahrens (Notebooksbilliger.de) und Marco Gieren (Lenovo).

Für reichlich Nachschub ist gesorgt!

Ingo Gaßmann (Lenovo) und Chi-Mai Bach (Bechtle) lassen den Abend im Kesselhaus gemütlich ausklingen.

Musikalische Untermalung.

Seit Jörg Brünig (rechts) von Fujitsu zu Bytec gewechselt ist, fällt es Stefan Engel (Lenovo) wesentlich leichter, mit ihm Geschäfte zu machen.

Da bekommt der Ausdruck "Tischdame" eine ganz neue Bedeutung.

Erst bei den ChannelPartner Channel Excellence Awards, nun bei Lenovo: Gewohnt charmant moderierte Ilka Groenewold die Veranstaltung. Darüber freut sich auch Georg Albrecht (Lenovo).

Wer will, kann sich mit Hilfe des interaktiven VR-Spiels "Star Wars: Jedi Challenges" einmal in die Rolle des Yedi-Ritters versetzen.

Mirco Krebs und Lars Henkel (beide Lenovo).

Ein Karikaturist rückt mit Hilfe eine Lenovo-Yoga-Books die Partner mit spitzer Feder ins rechte Licht.

Die KI Systemgefährten aus Bielefeld: Christian Lippert, Marco Fleer und Jan Kamps.

Wer tagsüber hart arbeitet, darf abends auch gut feiern: Jost Otten (Atrios), Peter Straube (Bürotec M. Giese) und Holger Kern (Atrios).

Manöverkritik nach dem inhaltlichen Teil: Dieter Stehle und Volker Fassbender (beide Lenovo) sind äußerst zufrieden.

Jörg Sinell (links) und Mike Czichowsky (rechts, beide Sinell EDV & Zubehör) haben ihren Lieblingsvertriebler Bernhard Fauser (Lenovo) in die Mitte genommen.

Sabine Hammer (Lenovo) mit Ralph Dohm (Computacenter).

ThinkAgile CP4000 nimmt im Rack zwei Höheneinheiten ein und stellt zwei bis vier Compute Nodes zur Verfügung, von denen jeder ein oder zwei Intel-Xeon-Prozessoren und zwischen 128 bis 256 GByte Arbeitsspeicher umfasst. Die mögliche, nutzbare Storage-Kapazität gibt Lenovo mit 4,8 bis 28,8 TByte an.

ThinkAgile CP6000 lässt sich mit mindestens zwei und maximal 40 Compute Nodes konfigurieren. Auch hier kommen Intel-Xeon-CPUs zum Einsatz. Allerdings können sie von bis zu mehr als 1,5 GByte DDR4-Memory unterstützt werden. Die maximal möglichen fünf Storage-Einheiten bieten Platz für bis zu 115 TByte.