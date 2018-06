Mit dem Thinkpad P52 will Lenovo einen neuen Leistungsstandard für mobile Workstations setzen. Ausgerichtet ist es nach Angaben des Herstellers auf "anspruchsvolle Animationen, A/V Editing, Special Effects, Virtualisierungen, Renderings und das mobile Erstellen und Wiedergeben von Simulationen". Dazu unterstützt das Gerät erstmals die neueste Generation an Sechs-Kern-CPUs von Intel, die je nach Anwendung bis zu 40 Prozent mehr Leistung bringen sollen, kündigt Lenovo an.

Zur Auswahl stehen jetzt außerdem auch ein Quadro P3200 Grafikprozessor von Nvidia und bis zu 128 GByte Arbeitsspeicher. Der Hauptspeicher kann auf bis zu sechs TByte aufgerüstet werden. Im geschlossenen Zustand ist das P52 laut Lenovo 24,5 mm dick. Allerdings ist es kein Leichtgewicht: Das 15-Zoll-Notebook wiegt minimal 2,45 kg. Die Betriebszeit liegt nach Angaben des Herstellers bei bis zu 15 Stunden. Das optional erhältliche 4K-Display ist mit Touch-Fähigkeit versehen und bis zu 400 Nits hell.

Ausgestattet ist es zudem mit einem biometrischen Fingerabdrucksensor und einem TMP-2.0-Chip. An Anschlüssen bietet Lenovo zweimal USB-C, einmal HDMI 2.0, dreimal USB 3.1, einmal RJ45-Ethernet, einmal Mikrofon-Kopfhörer als Kombi sowie einen 4-in-1-Kartenleser für MMC, SD, SDHC und SDXC. Optional ist noch ein Smartcard-Reader verfügbar. Wer will, kann das Notebook per Thunderbolt mit dem separat erhältlichen Workstation Dock verbinden.

Als Betriebssysteme sollen Windows 10 Pro, Home sowie Ubuntu und Red Hat zur Verfügung stehen. Das P52 wird voraussichtlich ab Mitte Juli für minimal 1.990 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer erhältlich sein.