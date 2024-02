Die neueste Ergänzung im ThinkBook Plus-Portfolio nennt Lenovo nicht zu Unrecht bahnbrechend. Das ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid kann sich nicht nur nahtlos von einem Laptop zu einem Tablet verwandeln, es kann sogar separat als zwei Systeme verwendet werden. Der Trick dabei: Die Hybrid Station des ThinkBooks, so nennt Lenovo die Laptop-Basis ohne Display, kann bei Anschluss an einen externen Bildschirm unabhängig betrieben werden, während das Display abgenommen und eigenständig als Android-Tablet verwendet werden kann.

Ein echtes 3-in-1-System

Dieses Gerät wurde für Content-Ersteller, Designer, Logistiker oder Finanzanalysten und alle anderen Anwender entwickelt, die sich solch eine Doppelfunktionalität wünschen. Es kann zum Beispiel bei der Nutzung als Laptop mit 14-Zoll-OLED-Display und 2,8 K-Auflösung problemlos zwischen Windows 11 und Android wechseln. Dabei können per "Hybrid Stream", Android-Anwendungen im Bild-in-Bild-Fenster mit hoher Qualität und geringer Latenz dargestellt werden.

Ohne Tablet, das unabhängig genutzt werden kann, wird der Hybrid zum vollwertigen Desktop-PC mit Anschluss an ein externes Display. Dafür sorgen zum einen die leistungsstarke KI-PC-Leistung der Intel Core Ultra 7-Prozessoren und zum anderen die Intel Arc-Grafik in der Hybrid Station. 32 GB LPDDR5-RAM und die 1 TB PCIe Gen 4-SSD sorgen für schnelles Speichern und Laden. Lenovo verspricht den Benutzern ein uneingeschränktes Windows 11-Erlebnis.

Ausstattung auf Highend-Niveau

Das abgenommene Display ist ein vollwertiges und üppig ausgestattetes, 14 Zoll großes Android 13-Tablet, das mit Qualcomm Snapdragon 8+, 12 GB RAM und 256 GB Speicher angetrieben wird. Es kann mit dem optionalen Stift Lenovo Tab Pen Plus oder dem Lenovo Universal Easel Stand genutzt werden, etwa um Folien oder Videos zu präsentieren. Die Hybrid Station dient auf Wunsch auch als Tastatur mit ClickPad für das Arbeiten oder Spielen im Android-Ökosystem.

Beide Teile kommen mit starken Akkus für unabhängiges Multitasking. In beiden Geräten sind Kameras, Lautsprecher und Mikrofone mit neuester Lenovo-Technologie verbaut. Wi-Fi 6E, Bluetooth, intelligente Sicherheitsmerkmale und USB-C-Anschlüsse ebenfalls. KI-unterstützte Bild- und Sprachoptimierungen oder die drahtlose Projektionsfähigkeit auf kompatible Displays machen das Lenovo ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid zum praktischen Werkzeug und zum Hingucker in Meetings und Videokonferenzen.

Preis und Verfügbarkeit

Der Marktstart für das vielversprechende ThinkBook Plus Gen 5 soll für das zweite Quartal 2024 geplant sein. Lenovo nennt derzeit nur US-Preise, die bei rund 2.000 Dollar starten.

Lesen Sie auch:

Neue Lenovo Books auf der CES

ThinkCentre neo Ultra und Magic Bay Studio