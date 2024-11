Pro Bemerkenswerte Akkulaufzeit Große Anzahl von Anschlüssen Stabiles und leichtes Design Sehr deutliches Display Kontra Schwankende Leistung im Vergleich zu den Mitbewerbern Etwas teurer als die Konkurrenz

Fazit Es gibt sicherlich schnellere und schickere Systeme. Doch das Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 bietet eine Effizienz, die wir so noch nicht gesehen haben. Es ist ein rundum starkes Gerät für die allgemeine Produktivität unterwegs. In dieser Disziplin ist es kaum zu schlagen.

Lenovo hat eine neue Version seines ThinkPad T14s vorgestellt, die auf Qualcomms Snapdragon-Chips für PCs basiert. Das Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 ist mit dem Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-78-100 ausgestattet, einer Variante mit geringerer Leistung. Dennoch ist das Notebook mit 1.800 Euro eine der teureren Optionen. Der Preis liegt über dem konkurrierender Intel- und AMD-basierter Laptops wie dem Dell Inspiron 14 Plus 7440 (2024) und dem Asus Zenbook 14 OLED.

Die Performance und Alltagstauglichkeit des Snapdragon-Chips im Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 muss sich auf lange Sicht erst noch beweisen muss. Doch das, was wir bisher vom System gesehen haben, ist im Alltagsbetrieb respektabel und in Kombination mit der restlichen Hardware geradezu erstklassig bei der Effizienz. Dies ist ein ausgezeichnetes Gerät für die Produktivität. Es lohnt sich, es genauer zu betrachten.

Technische Daten und Funktionen

Zum Zeitpunkt des Tests bot Lenovo keine unterschiedlichen Konfigurationen des Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 an. Seitdem hat das Unternehmen eine benutzerdefinierte Konfigurationsmöglichkeit eingeführt, die immer auf dem gleichen Snapdragon-Chip basiert. Die Basisversion ist mit Windows 11 Home und einem konfigurierbaren Speicherplatz ab 256 Gigabyte ausgestattet. Der Startpreis liegt dann bei 1.829 Euro.

Lenovo bietet einige Upgrades an, darunter 1 Terabyte SSD für 80 Euro extra. Das Upgrade auf Windows 11 Pro kostet hingegen 70 Euro.

Ohne Aufpreis können Sie auf ein Touch-Display upgraden, das jedoch ein anderes Panel mit geringerer Farbskala verwendet und möglicherweise nicht die gleichen Energieeinsparungen bietet wie dieses Modell. Ein OLED-Display mit einer Auflösung von 2.880 × 1.800 Pixeln, einem größeren Farbraum, einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz und einer entspiegelten Oberfläche ist ebenfalls erhältlich, kostet aber 120 Euro extra und wird wahrscheinlich auch den Akku stärker beanspruchen.

CPU: Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-78-100

Speicher: 32 Gigabyte LPDDR5X

Grafik/GPU: Qualcomm Adreno integrierte Grafik

Display: 14-Zoll FHD+ IPS

Speicher: 1 Terabyte PCIe Gen4 SSD

Webcam: 1080p

Konnektivität: 2x USB4, 2x USB-A 5Gbps, 1x HDMI 2.1 (4K60Hz), 1x 3,5 mm Kombi-Audio

Vernetzung: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3

Biometrische Daten: Windows Hello Fingerabdruck, Gesichtserkennung

Akkukapazität: 58 Wattstunden

Abmessungen: 1,69 Zentimeter x 31,36 Zentimeter x 21,94 Zentimeter

Gewicht: 1,24 Kilogramm

UVP: 1.849 Euro (getestet), 1829 Euro (Basis)

Design und Verarbeitungsqualität

Das Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 sieht aus wie so ziemlich jedes andere ThinkPad. Es trägt das charakteristische schwarz-rote Design des Herstellers. Lenovo hat die Verzierungen auf ein Minimum beschränkt, lediglich ein kleines Lenovo-Logo befindet sich an einer Ecke des Deckels und in der gegenüberliegenden Ecke ist ThinkPad mit einem kleinen beleuchteten Punkt im “i” des Namens eingraviert.

Das Gehäuse ist generell nicht besonders auffällig. Es ist nicht extrem dünn oder aus offensichtlich luxuriösen Materialien gefertigt, denn Lenovo hat das recycelte Aluminium, Magnesium und CFK (kohlenstofffaserverstärktes Polymer) in einer schwarzen Softtouch-Beschichtung versteckt.

Dennoch ist das gesamte System mit lediglich 1,69 Zentimetern immer noch ziemlich schlank. Der Rahmen fühlt sich ein wenig billig an, weil er mit nur 1,24 Kilogramm so leicht ist. Aber das wird durch die Geschmeidigkeit und Robustheit des Rahmens wieder ausgeglichen. Das Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 fühlt sich robust an. Die Tastatur lässt sich zwar etwas biegen, aber ich muss schon sehr stark drücken.

Der Rahmen steht auf drei Gummifüßen, zwei kleinen vorn und einem langen Fuß auf der Rückseite, der sich über die gesamte Breite des Notebooks erstreckt. Sie sind nicht besonders griffig, aber sie halten das Notebook beim Tippen und Navigieren stabil genug.

Der Deckel lässt sich leichtgängig bewegen, hat aber so viel Widerstand, dass Sie die Basis beim Öffnen festhalten müssen. Einhändiges Öffnen ist nicht möglich, obwohl der Deckel eine kleine Lippe hat, die die einhändige Bedienung erleichtern sollte.

Zwischen der Unterseite des Laptops und dem Displayscharnier gibt es einen kleinen Spalt, in dem sich die Lüftungsschlitze befinden. Dadurch kann die Luft sowohl nach oben in Richtung des Bildschirms strömen als auch von der Kante des Bildschirms nach unten umgeleitet werden. Die Luftzufuhr erfolgt über einen einzelnen Lüfter, der direkt hinter einem Gitter an der Unterseite des Notebooks zu sehen ist.

Alles in allem ist das Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 ein nettes kleines Notebook, das dennoch Eleganz und eine beeindruckende Robustheit für ein so leichtes System bietet.

Tastatur und Trackpad

Die Tastatur des Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 ist gut, aber nicht ganz so stabil, wie ich gehofft hatte. Die Tasten haben zwar einen guten Hub, bieten aber wenig Widerstand und sind daher nicht besonders knackig beim Tippen. Das führt dazu, dass ich mehr Fehler mache, wenn ich von der Kante einer Taste abrutsche und die benachbarte Taste treffe.

Wenn ich mich beeile, habe ich hingegen eine geringe Genauigkeit. Im besten Fall konnte ich in Monkeytype 117 Wörter pro Minute mit einer Genauigkeit von 96 Prozent erreichen. Das ist zwar anständig, aber noch weit von meiner Bestleistung entfernt. Dennoch hat die Tastatur des Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 auch ihre Vorzüge.

Zum einen verfügt sie über versetzte Pfeiltasten, die leicht zu erfühlen sind. Außerdem gibt es kleine Tasten zum Hoch- und Runterblättern. Zum Schreiben oder Bearbeiten finden Sie oben rechts auf der Tastatur außerdem die Tasten Home, Ende, Einfügen und Löschen, die Ihnen die Navigation, die Auswahl und die Bearbeitung erleichtern.

Die Tastatur hat eine weiße Hintergrundbeleuchtung und ist laut Lenovo spritzwassergeschützt. Wie andere ThinkPads verfügt die Tastatur über die klassische TrackPoint-Feder, die eine zusätzliche Möglichkeit bietet, mit der Maus auf dem Computer zu arbeiten. Sie ist effektiv und arbeitet gewissenhaft mit den physischen linken, rechten und mittleren Maustasten oberhalb des Trackpads zusammen, sodass ich meine Hände immer auf der Tastatur belassen kann.

Unter der Tastatur befindet sich außerdem ein kleines Trackpad, das mit seiner Mylar-Oberfläche wunderbar glatt ist. Die Navigation damit ist reaktionsschnell und präzise, auch wenn es bei Gesten mit mehreren Fingern etwas eng werden kann.

Display und Audio

Beim Display des Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 steht die Alltagsnutzung im Vordergrund. Es handelt sich um ein einfaches 1.920 × 1.200 Display ohne hohe Bildwiederholrate oder ein schickes OLED-Panel. Es eignet sich dennoch hervorragend zum Arbeiten. Die Auflösung ist für ein 14-Zoll-Panel ziemlich hoch, und auch wenn es nicht umwerfend bunt ist, deckt es doch 100 Prozent des sRGB-Farbraums ab.

Das Beste ist vielleicht, dass die matte Oberfläche unglaublich effektiv ist und Blendeffekte links und rechts minimiert. In Kombination mit dem Panel, das im Test beachtliche 473 Nits erreichte, ist der Einsatz im Innen- und Außenbereich möglich. Auch der Kontrast ist stark und erreicht 1670:1, was die meisten anderen IPS-Panels auf dem Markt in den Schatten stellt. Es ist nicht außergewöhnlich, aber es ist ein gut aussehendes Display, das Ihnen nicht im Weg ist.

Das Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 verfügt über zwei Zwei-Watt-Lautsprecher, die an beiden Seiten der Tastatur angebracht sind. Trotz ihrer geringen Leistung liefern sie eine beeindruckende Lautstärke. In einem ruhigen Raum werden sie schnell zu laut. Bei lauter Musik können sie bei hohen Lautstärken etwas plärren, aber bei sanfteren Titeln wie “Plastic Love” von Mariya Takeuchi spielen sie gut mit und bieten überraschend viel Bass. Auch bei Videogesprächen reichen die Lautsprecher aus, um die anderen Teilnehmer gut zu hören.

Webcam, Mikrofon und biometrische Daten

Die Webcam des Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 ist eine kleine 1080p-Kamera. Ohne gute Beleuchtung verwandelt sie die Bilder in ein unglaublich verschwommenes Durcheinander. Schalten Sie jedoch ausreichend Licht ein, das direkt auf Ihr Gesicht fällt, dann wird ein schönes und scharfes Bild erzeugt. Wenn es zu hell ist, wie bei Sonnenschein, der durch ein Fenster fällt, kann der Kontrast nicht mithalten und der Rest des Bildes wird zu stark abgedunkelt, sodass viele Details im Schatten liegen.

Das Sichtfeld der Kamera ist groß genug, um mehrere Personen aufzunehmen, wenn Sie gerne Gruppengespräche führen. Das Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 verfügt über eine praktische Abdeckung für die Kamera, die sich über das Objektiv schieben lässt und mit einem gut sichtbaren roten Punkt versehen ist. So können Sie deutlich erkennen, wenn die Kamera nicht verdeckt ist.

Die Webcam dient nicht nur für Anrufe, sondern unterstützt auch die Windows Hello-Gesichtserkennung. Damit können Sie sich schnell anmelden, und da die Webcam ein großes Sichtfeld hat, müssen Sie nicht lange herumprobieren. In der oberen rechten Ecke der Tastatur befindet sich ein kleiner Fingerabdruck-Scanner, mit dem Sie sich alternativ schnell und einfach am Notebook anmelden können.

Die mit der Kamera gekoppelten Mikrofone leisten ebenfalls gute Arbeit. Selbst bei leichten Hintergrundgeräuschen nehmen sie meine Stimme laut und deutlich auf.

Konnektivität

Das Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 zeigt, dass ein dünnes und leichtes Notebook nicht mit einer Streichung vieler Anschlüsse verbunden sein muss. An der rechten Seite des Notebooks befinden sich zwei USB-A-Anschlüsse mit 5 Gigabit pro Sekunde sowie ein Kensington Nano-Slot. Die linke Seite bietet einen HDMI 2.1-Anschluss in voller Größe, einen Kopfhörer-/Mikrofon-Kombianschluss und zwei USB4-Anschlüsse. Ein Slot für SD- oder microSD-Karten wäre schön gewesen. Dennoch gefällt mir die Kombination von Typ-A- und Typ-C-Anschlüssen mit dem Displayausgang.

uch die drahtlose Konnektivität ist mit Wi-Fi 7 für die Zukunft gut gerüstet. Bluetooth 5.3 ist ebenfalls an Bord, obwohl Bluetooth 5.4 ein willkommenes Upgrade gewesen wäre.