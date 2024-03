Der chinesische Lenovo-Konzern und sein Mobilfunkableger Motorola Mobility LLC haben mit Smart Connect eine Softwarelösung vorgestellt, welche die Konnektivität zwischen PC, Telefon und Tablet deutlich vereinfachen soll. Dafür wurden diverse Funktionen in einer einzelnen App vereinheitlicht, damit Nutzer mühelos zwischen Aufgaben und Geräten wechseln und einen unterbrechungsfreien Arbeitsablauf aufrechterhalten können.

Einfache Konnektivität verschiedener Geräte

Smart Connect verbindet die wichtigsten Geräte wie Telefone, Tablets und PCs nahtlos und ist damit ideal für alle Verbraucher, die auf mehreren dieser Devices arbeiten, wie etwa Studenten, Gamer oder Kreative. So lässt sich alles, was auf dem Telefon angezeigt wird, einfacher als bisher auf einen großen Bildschirm übertragen, etwa um mehr Platz zum Arbeiten oder Spielen zu haben.

Eine übergreifende Steuerung koordiniert mit flüssiger Cursorbewegung die Navigation zwischen PC, Tablet und Telefon über eine einzige Tastatur und Maus. So erleichtere sich die Bearbeitung eines Dokuments auf einem Lenovo PC, während Inhalte von einem Tablet abgerufen werden und gleichzeitig eine Besprechung mit Kollegen über ein Smartphone stattfindet, zu einem reibungslosen Vorgang über das gesamte Geräte-Ökosystem hinweg, heißt es weiter.

App-Aktivitäten können mit einer einfachen Wischbewegung geräteübergreifend durchgeführt werden. Etwa kann ein Video, dass auf einem PC gestartet wurde, auf dem Tablet dort weiter angesehen werden, wo es auf dem PC gestoppt wurde. Als weiteres Beispiel nennt Lenovo einen Podcast auf einem Motorola-Smartphone, der zu Hause auf einem anderen Gerät weitergehört werden kann. Ein kurzes Wischen setzt die Wiedergabe dort ohne Unterbrechung fort, verspricht Lenovo.

Synchronisation, Dateiübertragung und mehr

Smart Connect synchronisiert Nachrichten und Benachrichtigungen auf jedem Gerät, so dass die Benutzer immer auf dem neuesten Stand sind, ohne zwischen den Geräten zu wechseln und den Workflow unterbrechen zu müssen. Dateien und Medien können auf verschiedenen kompatiblen Geräten mit unterschiedlichen Betriebssystemen geteilt werden. Mit Share Hub können etwa Schüler auf große Dateien zugreifen und über verbundene Geräte hinweg freigeben, ohne dass viel Speicherplatz benötigt wird.

Eine intelligente Zwischenablage vereinfacht Kopieren und Einfügen von Dateien in Telefone, PCs oder Tablets, als würde man auf einem Gerät arbeiten. Mit dem Tool Hotspot eröffnet das Telefon eine sofortige, geschützte Internetverbindung für ein Tablet oder einen PC ohne lästige Passworteingabe. Das Smartphone lässt sich zudem in eine Webcam für Videoanrufe oder Livestreams verwandeln und kann Videoanrufe von ihrem Telefon auf einen Großbildfernseher übertragen.

Verfügbarkeit und Kompatibilität

Smart Connect soll in den nächsten Monaten für neue Erfahrungen und Möglichkeiten bei der Klientel von Lenovo und Motorola sorgen. Es wird auf jedem Lenovo PC mit Windows 10 oder höher über den Microsoft Store sowie auf ausgewählten Lenovo Tablets und Motorola Geräten über den Google Play Store verfügbar sein. Die Details zur Kompatibilität mit weiteren Geräten und die Anforderungen will Lenovo zum Zeitpunkt der Markteinführung bekannt geben. Ein kurzes Video in englischer Sprache über Smart Connect bietet Lenovo unter diesem Link.

Mehr zu den Neuheiten von Lenovo gibt es hier:

Lenovo ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid

Neue Lenovo Books auf der CES

ThinkCentre neo Ultra und Magic Bay Studio