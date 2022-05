Gleich zehn verschiedene Yoga-Geräte stellt der chinesische Hersteller Lenovo für den Sommer 2022 vor. Wie die Deutschlandzentrale in Stuttgart weiter mitteilt, ist darunter ein klimaneutrales, ein besonders robustes sowie ein getuntes Modell. Dazu kommt noch ein All-in-One-Desktop mit 27-Zoll-Bildschirm. Allen gemein sind neueste Technologie und Software sowie weiter verbesserte KI-basierende Funktionen für mehr Sicherheit und Komfort.

"Das hybride Leben ist die neue Norm, die uns bei der Entwicklung dieser neuen Generation von Lenovo Yoga-Geräten inspiriert hat. Unser Ziel ist es, mehr Menschen zu ermöglichen, nach ihren eigenen Vorstellungen zu konsumieren, zu kreieren und zusammenzuarbeiten", sagt Ouyang Jun, Vice President von Lenovo und General Manager der Intelligent Devices Group. "Wir haben die neuen Yoga-PCs mit intelligenteren Funktionen und einem noch hochwertigeren Benutzererlebnis konzipiert und entwickelt, um Menschen dabei zu helfen, ihre Ambitionen zu verfolgen, sich zu entspannen und die Dinge auf ihre eigene Art und Weise zu erledigen."

Yoga Slim 9i: intelligent, nachhaltig, leistungsstark

Das CO2-neutral-zertifizierte Yoga Slim 9i mit 14 Zoll OLED-Touchscreen zielt auf umweltbewusste Menschen, die nicht auf mobilen Luxus, erstklassige Unterhaltungsfunktionen und KI-gestützte Leistung verzichten wollen. Das 14,9 mm dicke Gehäuse ist mit 3D-Glas ummantelt, verspricht mit abgerundeten, glatten Konturen eine komfortable und angenehme Haptik.

Das Yoga Slim 9i verfügt je nach Modell über bis zu 4K-Auflösung im 16:10-Format und tönt mit vier Lautsprechern von Bowers & Wilkins. Das optionale OLED-Display bringt ultrascharfe Details und Klarheit sowie satte, fotorealistische Farben - von tiefen Schwarzstufen bis hin zu leuchtenden Tönen. Das Vesa-zertifizierte Display HDR True Black 500 kann mit einer Farbtiefe von 10 Bit über eine Milliarde Farben und den vollen Farbumfang nach DCI-P3 darstellen.

Angetrieben von Intel Evo mit Intel Core-Prozessoren der 12. Generation verbessert der Lenovo A.I. Core 2.0 zudem Leistung und Sicherheit, einschließlich Verschlüsselung auf Hardware-Ebene. Je nach Aufgabe und Systembelastung kann die KI-Engine die Geschwindigkeit von Lüfter und Hardware dynamisch anpassen, um die Leistung zu optimieren und zu beschleunigen.

Yoga Slim 7i Pro X und Slim 7 Pro X mit Power X

Das Yoga Slim 7i Pro X und das Yoga Slim 7 Pro X bieten getunte Leistung im 14 Zoll-Format. Mit einem Gewicht von weniger als 1,6 kg können sie praktisch überall hin mitgenommen werden können und trotzdem die Leistung bieten, die für die Erstellung digitaler Inhalte erforderlich ist. Neben Prozessoren der neuesten Generation von AMD oder Intel (7i), maximal 32 GB LPDDR5-RAM und Nvidia GeForce RTX 3050 Laptop-GPU mit Nvidia Studio-Validierung, kommt noch Lenovos X Power hinzu. Durch das thermische Design bietet X Power spezifische Einstellungen für verschiedene Nutzungsszenarien und steigert so die Benchmarks der maximalen CPU- und GPU-Leistung.

Lenovo verbaut ein 3K 14,5-Zoll PureSight-Display mit 120 Hz Bildwiederholfrequenz und optionalem Touchscreen, was für eine präzise Farbpalette und sattere Farbtöne sorgen soll. Es verfügt über eine hardwarekalibrierte 100-prozentige sRGB-Farbraumabdeckung sowie eine TÜV Blue Light-Zertifizierung zur Reduzierung der Augenbelastung. Nicht nur Gamer freut die installierte Lenovo A.I. Engine+ auf dem neuen Yoga Slim 7i Pro und 7 Pro, die für die optimale Kühlung je nach Anforderung zuständig ist.

Yoga Slim 7i Carbon: Die Kunst der Mobilität

Das 13-Zoll große Yoga Slim 7i Carbon wiegt weniger als ein Kilogramm und ist an der schmalsten Stelle nur 14,8 mm breit. Für Widerstandsfähigkeit kommt es mit einer Magnesiumlegierung, die durch mehrlagige Kohlefaser verstärkt ist. Die Leichtigkeit, drei zweifarbige Farboptionen und eine randlose Tastatur mit größerem Trackpad sorgen dafür, dass es überallhin mitgenommen werden kann.

Mit dem optionalen Lenovo PureSight 13,3-Zoll-Touchscreen und 90 Hz Bildwiederholfrequenz steht eine erweiterte Farbpalette und präzisere, hardwarekalibrierte Farbtöne mit 100 Prozent sRGB-Farbraum zur Verfügung. Zum 16:10-Seitenverhältnis bringt das PureSight 8-Bit-Farb-Display ebenfalls die TÜV Hardware Low Blue Light-Zertifizierung mit.

Yoga Slim 7 Pro und Yoga Slim 7i Pro

Lenovo kündigt außerdem ein Update des Yoga Slim 7 Pro in 14 Zoll mit AMD-CPU und des Slim 7i Pro mit Intel-Prozessor an. Gefertigt für den Allround-Gebrauch kommen sie im schlanken Aluminiumgehäuse in hellem oder dunklem Grau. Der Nvidia GeForce RTX 2050 Laptop-Grafikprozessor verspricht auf dem optionalen PureSight OLED-Display spektakuläre Farben, optional verbessert durch Dolby Vision und den 100-prozentigen sRGB-Farbraum.

Die größeren Modelle Yoga Slim 7 Pro und Yoga 7i Pro im 16-Zoll-Format verfügen über einen 2,5K-IPS-Bildschirm mit bis zu 165 Hz schneller Bildwiederholung für flüssiges Gameplay und Videobearbeitung. Das AMD-angetriebene Yoga Slim 7 Pro wird grafisch von einer Nvidia GeForce RTX 3050 Ti Laptop-GPU mit Nvidia Studio Validation unterstützt. Beim Yoga Slim 7i Pro werkelt eine Intel Arc A370M Grafikkarte für schnelleren Bildaufbau.

Alle Yoga Slim 7 Pro und Yoga Slim 7i Pro Laptops sind mit intelligenten Funktionen wie Smart Performance ausgestattet, die den Stromverbrauch und die Akkulaufzeit dynamisch anpassen können. Damit sollen die Nutzer jederzeit auf eine starke Leistung zurückgreifen können - egal ob zu Hause oder unterwegs.

Yoga 7: Pure Leidenschaft für Entertainment

Das neue Lenovo Yoga 7 ist ein vielseitiges Convertible-Notebook in 14 Zoll und für Entertainment und Kreativität entwickelt worden. Als Unterhaltungs-Kraftpaket positioniert, ist es mit AMD Ryzen-Prozessoren der 6000er-Serie und OLED-Touchscreen-Display im 16:10-Format ausgestattet. Ebenfalls erhältlich ist Dolby Vision, eine hardwarebasierte Blaulichtunterdrückung sowie Dolby Atmos für raumfüllenden Klang durch vier Lautsprecher.

Das Yoga 7 ist dank seines langlebigen Akkus und der Rapid Charge Express-Technologie auf Vielseitigkeit und stundenlange Nutzung ausgelegt. Der optionale Active Pen ist das perfekte Zubehör, um kreativ zu sein, Skizzen oder Notizen anzufertigen. Die Produktivität wird durch die vier Nutzungsmodi und intelligente Funktionen wie etwa der Geräuschunterdrückung bei Videotelefonaten gesteigert.

Yoga AIO 7: Desktop für das Homeoffice

Der neue Yoga AIO 7 wurde für Menschen konstruiert, die von zu Hause aus arbeiten und kreativ sind. Das anpassungsfähige 27-Zoll 4K IPS-Display lässt sich mit einem Fingers über sein flexibles Scharnierdesign mühelos um 90 Grad drehen, anheben und neigen, um den perfekten Blickwinkel zu erhalten.

Der All-in-One-Desktop-Computer hat mit einem AMD Ryzen 6000er-Mobilprozessor, bis zu 32 GB DDR5-RAM, 1 TB PCIe-SSD sowie optionaler AMD Radeon RX 6600M-Grafik die entsprechende Leistung. Die zwei im Fuß integrierten 5W-Lautsprecher von JBL minimieren durch das Passivradiator-Design Verzerrungen und werten den Yoga AIO 7 zum Home-Entertainment-System auf.

Wie beim Smart-TV können Nutzer ihr Smartphone-Bild drahtlos auf den Desktop-Monitor projizieren, um Videos anzusehen, durch Fotos zu scrollen oder in sozialen Medien zu surfen. Bluetooth 5.0 und WiFi 6 sorgen für schnellen Datenfluss. Über den ladefähigen USB Typ-C-Anschluss des Yoga AIO 7 kann zusätzlich ein kompatibles Notebook so angeschlossen werden, dass während des Ladens beide Geräte bedient werden können.

Lenovo Smart Lock Services

Diese Cloud-basierte Sicherheitssoftware, die von der Absolute Software Corporation entwickelt wurde, bietet Nutzern Sicherheit im Falle eines PC-Diebstahls und gibt ihnen mehr Kontrolle über die gespeicherten Daten auf ihrem Gerät. Lenovo Smart Lock kann den letzten bekannten Standort ihres Lenovo Geräts entweder über einen Webbrowser oder eine mobile App verfolgen und lokalisieren.

Außerdem lässt sich das Gerät aus der Ferne vor unbefugtem Zugriff sperren und mit der Datenlöschfunktion sogar sensible Dateien löschen. Bei der Wiederbeschaffung verspricht das engagierte Ermittlungsteam von Absolute Unterstützung durch eine enge Zusammenarbeit mit den örtlichen Strafverfolgungsbehörden.

Preise und Verfügbarkeiten

Die neuen Yoga-Notebooks der 7. Generation enthalten in Europa, dem Nahen Osten und Afrika standardmäßig den Lenovo CO2-Offset-Service, ein verifizierter Service, der die durchschnittlichen Kohlenstoffemissionen berücksichtigt, die mit dem jeweiligen Gerät verbunden sind. Lenovo bietet darüber hinaus Premium Care Plus an, ein personalisierter Hardware- und Software-Support plus Schutz vor Unfallschäden, versiegelte Akku-Garantie, Unterstützung bei der Datenmigration und weitere Leistungen.

Lesen Sie auch diese Meldungen zur Lenovo Produktpalette 2022:

Thinkpad X13s auf Snapdragon-Basis

ThinkBook kommt mit Windows 11

Lenovos IdeaPad-Parade

Aktualisierte Server für KMUs

Die neuen ThinkPads 2022

Highend-Notebooks für Spielefans