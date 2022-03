Der chinesische Hersteller Lenovo hat sein neues Portfolio an Convertibles und 2in1-Geräten, das neue Tab M10 Plus und weitere intelligente Lösungen vorgestellt. Mit mehr Leistung, größerer Vielseitigkeit und Mobilität sollen IdeaPad und Co. ihre Nutzer bei der Arbeit im Büro oder zuhause unterstützen.

Die Lenovo IdeaPad Flex 5 gibt es als AMD- oder Intel-Version (i) sowie mit Displays in 14 Zoll und 16 Zoll in verschiedenen Konfigurationen. Sie sind nun mit optionaler Lenovo E-Pen-Unterstützung ausgestattet. Das neue Lenovo IdeaPad Duet 5i ist ein 12 Zoll-Detachable Notebook mit Windows 11-Antrieb und hat Studenten und Multitasker als Zielgruppe.

Die neuen IdeaPad Flex 5 und 5i

Neben den neuesten CPUs wurde bei der Intel-Variante die Iris Xe-Grafik und bei der AMD-Version Radeon-Chips integriert, was die Gesamtleistung erheblich verbessert. Die Displays mit 2,8 K-Auflösung im 16:10-Format oder mit OLED sorgen für beeindruckende Bildqualität - auch im Tageslicht.

Smart Learning-Funktionen wie Flip to Start, Smart Power und Smart Noise Cancelling zur Reduktion von Hintergrundgeräuschen versprechen ein Verbesserung des hybriden Lernens. Die aktualisierte FHD-Webcam bietet einen Privacy Shutter gegen ungewollte Einblicke.

Mit USB-C-Anschluss für schnelle Datenübertragung und Stromversorgung, unterstützen die neuen IdeaPad-Notebooks auch einen Display-Ausgang sowie Thunderbolt 4 für den einfachen Anschluss. Lenovo verspricht ruckelfreies Streaming bei bis zu 16 GB Arbeitsspeicher und maximal 1 TB PCIe-SSD-Speicher je nach Variante.

Mehr Freiheit für die Kreativität - IdeaPad Duet 5i

Das elegante 12-Zoll-Notebook IdeaPad Duet 5i kommt erstmals mit Windows 11-Funktionen für Tablets. Die abnehmbare Bluetooth-Tastatur unterstützt den Laptop-Modus, ebenso wie den Tablet-Modus und den Stiftmodus mit dem optionalen Active Pen 38. Mit 9,45 mm superschlank, in ein Back-Folio-Cover aus recyceltem Material in den Farben Stone Blue und Storm Grey gekleidet, beindruckt auch das IPS-Touchscreen-Display mit 2,5K-Auflösung, 16:10-Format und 450 nits Helligkeit.

Intel Core i7 Prozessoren der 12. Generation, Dual-Channel-Arbeitsspeicher und Wi-Fi 6 sind ebenso möglich, wie die Ausgabe auf 4K-Displays. Für die Kommunikation gibt es eine 5 Megapixel-Infrarotkamera sowie die Dolby Vision Bildverbesserung und Dolby Atmos für den guten Ton. Auch hier ist Rapid Charge Express integriert, um die strombedingten Pausen möglichst kurz zu halten.

Intelligente Funktionen und ChromeOS

Lenovo hat außerdem eine Reihe von IdeaPad Chromebooks angekündigt, die User im Heimbüro oder Klassenzimmer ansprechen sollen. Das IdeaPad Flex 5i kommt im 14-Zoll-Format, das 2in1 IdeaPad Flex 3i in 15 Zoll und das kleine IdeaPad Duet 3 hat eine 11 Zoll Display-Diagonale. Ebenfalls neu ist das aktualisierte Android-Tablet Tab M10 Plus, das in der dritten Generation erscheint und den Lenovo Precision Pen 2 sowie einen erweiterten Lesemodus unterstützt.

Während das IdeaPad Flex 5i Chromebook im 14-Zoll-Format von einer Intel Core CPU der 12. Generation angetrieben wird, bleibt es beim 15-Zoll-Kollegen bei einem Pentium Silver N6000-Prozessor. Der hat dafür einen Ziffernblock. Ihnen gemeinsam ist, dass sie optional per Eingabestift betrieben werden können, unter ChromeOS laufen und von MaxxAudio abgestimmte Lautsprecher besitzen.

Ganz anders das IdeaPad Duet 3 Chromebook im 11-Zoll-Format. Es ist nur 7,9 mm dünn und arbeitet mit der lüfterlosen und effizienten Leistung der Snapdragon 7c Gen 2-Plattform von Qualcomm. Die reicht für bis zu 12 Stunden Videostreaming oder Überstunden im Park oder im Café. Das nahezu randlose 2K-Display ist vom TÜV für die Blaulicht-Reduzierung zertifiziert und sei ein deutliches Upgrade gegenüber dem Touchscreen der letzten Generation, teilt Lenovo weiter mit.

Verbessert wurde die Widerstandsfähigkeit der abnehmbaren Tastatur mit bruchsicheren und wasserfesten Tasten. Der optionale Stylus kann am Folio-Gehäuse befestigt werden und lässt sich schnell koppeln. Weitere Features: Die Tastatur deaktiviert sich im Tablet-Modus automatisch, um versehentliche Tastenberührungn zu vermeiden. Zwei USB-C-Anschlüsse sowie vorne eine 5-Megapixel- und eine 8-MP-Kamera auf der Rückseite, passen für Arbeit, Freizeit und den schnellen Chat mit Freunden.

Und ein Tab ist auch noch dabei

Das 2K-IPS-LCD-Display des neuen Lenovo Tab M10 Plus (3. Generation) prahlt mit schmalen Rändern, 400 nits Helligkeit und der höchsten mobilen Streaming-Auflösung, die auf einem Tablet mit bis zu 1080p verfügbar ist. Dazu unterhält der Dolby Atmos-Klang über die vier integrierten Lautsprecher.

Das Tab M10 plus wird von einem Octa-Core-Prozessor angetrieben, der von bis zu 6 GB RAM und 128 GB Speicherplatz sowie Android 12 unterstützt wird. Eine optimierte Einstellung für den Lesemodus erleichtert das Lernen und die optionale Folio-Hülle sorgt für die nötige Standfestigkeit beim Betrachten. Der Tab fällt mit 465 Gramm nicht zur Last und ermöglicht mit dem 7700-mAh-Akku bis zu 12 Stunden Videowiedergabe.

