Lenovos nächste Generation Business-Notebooks der ThinkPad L- und ThinkPad X13-Serie bietet eine Vielzahl von Neuerungen, wie verbesserte Reparierbarkeit, mehr recycelte Materialien, effizienteres Energiemanagement und höhere Rechenleistung mit integrierter Sicherheit sowie komfortablere Verwaltbarkeit. In den Formfaktoren 13-Zoll, 13-Zoll-2-in-1, 14-Zoll und 16-Zoll stecken je nach Modell und Ausstattung höher auflösende 5-MP-Kameras, Unterstützung bis zu Wi-Fi 7, 4G LTE oder 5G sub6 und Displays im 16:10-Format.

Detailverbesserungen und Künstliche Intelligenz

Angetrieben von Intel Core Ultra Prozessoren mit Intel vPro oder AMD Ryzen Pro Prozessoren der Serie 7030 sind diese neuen Laptops für Windows 11 optimiert, um die Produktivität bei professionellen Aufgaben zu steigern. Verbesserte Lüftungsschlitze an der Rückseite sorgen dabei für effizientere Kühlung der Innereien. Außerdem wurde die Reparierbarkeit erleichtert und eine neue Folientechnik von 3M verbessert die Helligkeit der Displays von 300 auf 400 nits bei gleichzeitiger Senkung des Stromverbrauchs um 16 Prozent. Nicht zuletzt wurde die Tastatur mit weiteren haptischen Markierungen ergänzt.

Die Integration von Intel Core Ultra Prozessoren mit Neural Processing Unit (NPU) für erweiterte KI-Fähigkeiten in die ThinkPad L- und X13-Serie ist ein entscheidender Vorteil für Anwender, die künstliche Intelligenz in ihren Arbeitsabläufen nutzen. Dadurch können spezielle KI-Aufgaben wie Bilderkennung, natürliche Sprachverarbeitung und maschinelles Lernen auf die NPU ausgelagert werden, was zu einer verbesserten Leistung bei geringerem Stromverbrauch, schnelleren Berechnungen und insgesamt reaktionsschnellerem Arbeiten führen soll.

Microsofts Copilot in Windows steht dem Nutzer auf Tastendruck zur Verfügung und arbeitet in verschiedenen Programmen ab Windows 11, um Aufgaben zu vereinfachen, Einstellungen zu steuern oder die Kreativität anzuregen. Intels Core Ultra-CPU unterstützt mehr als hundert KI-optimierte Anwendungen, darunter Zoom, Teams, Adobe Lightroom oder Studio Effects. Funktionen wie Predictive Text, Meeting-Transkripte und E-Mail-Zusammenfassungen steigern die Produktivität ohne die Systemleistung zu beeinträchtigen, teilt Lenovo weiter mit.

AMD-Modelle noch ohne KI-Funktionen

Mit bewährter Technologie für anspruchsvolle Umgebungen hat Lenovo das ThinkPad L14 Gen 5 und das ThinkPad L16 Gen 1 ausgestattet. Sie sind zuverlässige Kraftpakete und auf die Anforderungen von IT-Teams zugeschnitten, wirbt Lenovo. Die Prozessoren der AMD Ryzen Pro 7030 Serie passen mit bis zu acht Kernen in jeden Geschäftsbetrieb und glänzen dabei durch die integrierte Radeon-GPU mit flüssigem 4K-Streaming und Multi-Display-Unterstützung. Die AMD Pro-Technologie bietet zudem verbesserte Sicherheitsprotokolle, mehr Stabilität und vereinfacht mit Lenovo ThinkShield die Verwaltbarkeit der ThinkPads.

Ein wichtiges Merkmal des neuen ThinkPad L14 Gen 5 und L16 Gen 1 ist die verbesserte Reparierbarkeit, die von iFixit mit einer vorläufigen Note von 9 von 10 bewertet wurde. Lenovo will zukünftig Design und Technik dahingehend verbessern, dass Benutzer ihre Geräte durch einfach zu beschaffende und austauschbare Einheiten wie DIMM, Tastatur, SSD und WWAN selbst leicht reparieren und aufrüsten können, um die Lebensdauer der Geräte zu verlängern. Mit dieser Verpflichtung zur Verbesserung der Reparierbarkeit will sich Lenovo von anderen Herstellern abheben und sich für die Herstellung zuverlässiger und langlebiger Produkte positionieren.

"Die neuesten Business-Notebooks von Lenovo, die ThinkPad L Serie und die ThinkPad X13 Serie, zeigen Lenovos Engagement für Innovation und Verbesserungen im Bereich der Nachhaltigkeit", so Tom Butler, Executive Director für das IDG Commercial Product Portfolio bei Lenovo. "Sie bieten Funktionen wie einfachere Reparierbarkeit, verstärkte Verwendung von recycelten Materialien und effizienteres Energiemanagement. Mit leistungsstarken Verarbeitungsfunktionen, die KI-optimierte Erlebnisse bieten, integrierter Sicherheit und verbesserter Verwaltbarkeit sind diese Laptops perfekt für Geschäftsleute, die nach leistungsstarker und umweltbewusster Technologie suchen."

Preise und Verfügbarkeiten

Die neue Generation der Thinkpads soll ab dem zweiten Quartal 2024 verfügbar sein. Die AMD-Modelle ThinkPad L14 Gen 5 und L16 Gen 1 starten bei 1.019 Euro, die ThinkPads L14 I Gen 5 und L16 i Gen 1 mit Intel Core Ultra beginnen bei 1.099 Euro. Das ThinkPad L13 Gen 5 und L13 2-in-1 Gen 5 ist mit einem Startpreis von 1.069 Euro beziehungsweise 1.199 Euro ausgewiesen und für das X13 Gen 5 und X13 2-in-1 Gen 5 1.399 Euro und 1.649 Euro, allesamt als unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer.

