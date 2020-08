Lexar Media, Inc. aus Kalifornien, seit 2017 eine Marke des chinesischen Hersteller Longsys Electronics, bietet ihre neuen DRAM-Produkte zum kostenlosen Test an. Zum Neueintritt in den deutschen Markt können Händler, Reseller und Distributoren die DRAM-Erweiterungen im Rahmen eines Try-and-buy-Programms in Kooperation mit DexxIT unbürokratisch und ausgiebig testen.

Seit der Übernahme vor drei Jahren durch Micron Technology wurde die eigenständige Marke Lexar kontinuierlich ausgebaut. Lexar, ursprünglich bekannt für hochwertige Fotospeicher, erweiterte im Rahmen der Kernkompetenz die Produktion von Flash-Speicherlösungen. Nach der Markteinführung von Solid-State-Drives Ende 2019 wurde das Produktportfolio nun um DRAM-Datenspeicher des Mutterkonzerns Longsys erweitert.

Überzeugende Speicherlösungen für Reseller

„In Europa und den USA betritt die Marke Lexar mit DRAM-Produkten Neuland, das Know-how, das hinter den Produkten steht, ist hingegen schon seit Jahren bewährt“, erklärt Ulrich Zimmermann, Sales Manager Germany und Austria von Lexar. „Wir sind fest davon überzeugt, dass Lexar seine Kunden mit der Qualität der neuen Produktlinie genauso überzeugen wird, wie bisher mit Speichermedien für den Fotobereich. Darum bieten wir zunächst gezielt IT-Resellern die Möglichkeit, sie auf Herz und Nieren zu testen.“

Der Lexar DDR4-2666 SODIMM Laptop-Arbeitsspeicher und der Lexar DDR4-2666 UDIMM Desktop-Arbeitsspeicher bieten ein Niederspannungsdesign von 1,2 Volt für Stabilität bei langfristigen und intensiven Anwendungen. Sie eignen sich laut Hersteller ideal für den Einsatz im Business-Bereich oder im smarten Home Office. DRAM-Produkte speziell für den Gaming-Bereich sind für Ende 2020 bis Anfang 2021 vorgesehen.

Das Try-and-buy-Programm im Detail

Lexar DRAM-Produkte können im Rahmen des Programms kostenlos bis zu 14 Tage getestet werden. Damit können sich Händler, Reseller und Integratoren ohne Risiko und Aufwand persönlich von der Qualität überzeugen, bevor sie die Produkte für ihre Kunden einsetzen. Anschließend können die Tester die Produkte mit Preisnachlass erwerben und sich als Lexar-Partner registrieren. Bei Nichtgefallen veranlasst Lexar die Abholung der Testmuster innerhalb von drei Werktagen.

Für Lexar-Partner stehen zudem weitere Vorteile zur Verfügung. Neben der Einladung zu weiteren Try-and-buy-Aktionen bei Produktneuheiten und dem speziellen Partner-Newsletter, der exklusiv über Sonderpreise und Aktionen vor der Veröffentlichung informiert gibt, es auch ein Händlerportal, welches schnelleren Zugriff auf Produkte selbst bei beschränkter Verfügbarkeit ermöglicht.

Weitere Informationen zur aktuellen Aktion gibt es unter diesem Link. Eine Neukunden-Anmeldung ist bei DexxIT unter diesem Link möglich.