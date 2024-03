Die Marke Lexar ist vor allem für Speicherkarten und ihre Highend-PC-Speichermodule bekannt. Die neuen externen SSD-Lösungen bieten jetzt Lesegeschwindigkeiten von bis zu 2.000 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 1.800 MB/s. Neben dem Standardmodell SL500 kündigt der Hersteller eine weitere Version mit magnetischer Befestigungsmöglichkeit und die Outdoor-Variante Armor 700 an.

Klein und vielseitig nutzbar

Die tragbare Lexar SL500 SSD steckt in einem flachen Aluminium-Unibody-Gehäuse, das bequem in die Handfläche passt. Sie bietet Kapazitäten von 512 GB bis 4 TB und wird für Laptops, Kameras, Xbox X und S, PS4, PS5 sowie Handys angeboten. Am iPhone 15 Pro sowie dem iPhone 15 Pro Max unterstützt sie Apple Log Videoaufnahmen im 4K 60 FPS ProRes-Format. Durch die Single-Chip-Controller-Lösung von Silicon Motion bringt die SL500 nun eine höhere Leistung bei geringerem Stromverbrauch. Für Sicherheit sorgt die Lexar DataShield 256-Bit-AES-Verschlüsselungssoftware.

Die SL500 mit Magnetset enthält zusätzlich einen Magnetring, ein Schlüsselband und ein Datenkabel. Mit der Magnethalterung lässt sie sich einfach und sicher an einem iPhone oder jedem anderen beliebigen Gerät wie PC-Gehäuse oder Spielekonsole fixieren und leicht wieder entfernen.

Robust für draußen

Die Armor 700 erreicht gegenüber der SL500 sogar Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 2.000 MB/s und bleibt dabei kühl, verspricht der Hersteller. Mit ihrer robusten Konstruktion ist die tragbare SSD gemäß Schutzart IP66 sowohl staub- als auch wassergeschützt und übersteht Stürze aus bis zu drei Meter Höhe. Lexar hat die Armor 700 auf Geschwindigkeit und Langlebigkeit ausgelegt und empfiehlt sie für professionelle Fotografen, Videofilmer, Content Creator und Gamer. Sie ist wie die Vorgänger zu allen möglichen Geräten inklusive iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max kompatibel und liefert ein All-in-One-Kabel für Typ-C und USB-A gleich mit.

Preise und Verfügbarkeit

Die Lexar SL500 kostet in der Variante mit 1 TB 129,99 Euro und mit 2 TB 219,99 Euro. Für die SL500 Magnet sind 20 Euro Aufpreis zu zahlen. Für die robuste Armor 700 mit 1 TB werden 149,99 Euro und mit 2 TB 239,99 Euro fällig. Die 4-TB-Modelle sollen demnächst erhältlich sein. Alle Preise sind von Lexar für Amazon genannt worden, wo sie allerdings bei der Entstehung des Artikels noch nicht auffindbar waren. Eine unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer liegt uns nicht vor. Weitere Verkaufsstellen und Informationen finden sich bei Lexar unter diesem Link.