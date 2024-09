Die Produktion von Audio- und Videoinhalten, sowohl im privaten als auch im professionellen Anwenderkreis, benötigt viel Speicherplatz. Auf der IFA hat Lexar nun einige Neuerscheinungen präsentiert, dass den Medianschaffenden die Speicherung ihrer Produktionen erleichtern soll.

So nimmt sich der Speicherspezialist dem Problem der mangelnden Anschlüsse an. Die Professional Go Portable SSD mit Hub ist eine mobile SSD mit ein oder zwei TB, die nahtlose mobile Videoaufnahmen über ein Smartphone ermöglicht. Sie kann wie eine übliche externe SSD an Rechner, Tablet oder Smartphone angeschlossen werden. Mit einem zusätzlichen Hub lassen sich zudem weitere Komponenten wie Licht, Mikrofone sowie eine Stromquelle anschließen.

Weiterhin gefragt sind SD-Karten. Die Armor-Serie umfasst die GoldSD UHS-II- und Silver Pro SD UHS-II-Karten. Sie sind die weltweit ersten Speicherkarten, die aus Edelstahl 316 bestehen. Durch die IP68-Zertifizierung sind sie zudem wasser- und staubdicht sowie biegefest und somit ideal für Außenaufnahmen geeignet. Die Professional Gold Ppr SDXC Express-Karte für SD8.0 bietet eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 1700 MB/s1. Laut Hersteller ist sie etwa fünfmal schneller als SD3.0-Karten.

Interne Speicherlösungen

Neu im Portfolio ist auch die Docking-Lösung Workflow, die in einer stationären mit sechs Einschüben und einer mobilen Variante mit zwei Einschüben angeboten wird. In die Slots lassen sich passende Workflow-Portable-SSDs sowie unterschiedliche Kartenleser einschieben.

Ergänzt wird das erweiterte Lieferprogramm durch weitere Komponenten wie die vier neue PCIe 4.0-Speicherkarten. Dazu gehören die Type-B Diamond-, GOLD-, Silver- und die Type-A Gold-Karten, die alle nahtlose 8K-RAW-Videoaufnahmen ermöglichen. Bei Arbeitsspeichern bietet Lexar nun eine neue RAM-Serie mit dem Ares RGB 2nd Gen DDR5-Desktop-Arbeitsspeicher an. Er basiert auf SK Hynix DRAM-Chips und soll Geschwindigkeit von bis zu 8000MT/s1 erzielen.

Mehr zum Thema:

Drachen auf der IFA, Distributionsquartett und enttäuschte Apfeljünger: Was diese Woche wichtig war

Über Vorjahr, unter Vor-Pandemie-Niveau: Licht und Schatten bei der IFA 2024

Externe SSD-Speicherlösung für Kreative: SanDisk Desk Drive SSD mit 8 TB