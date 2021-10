Immer häufiger benennen IT-Hersteller die eigenen IT-Produkte oder gar die eigene Firmierung um. Die neuen Bezeichnungen enden dann oft mit "One" (alles aus einer Hand), "360" (Rundumblick) oder "365" (als Cloud-Lösung das ganze Jahr immer auf dem neuesten Stand).

Beispiele dafür gibt es zuhauf: Office 365, NinjaOne oder Root360, nur um einige wenige zu nennen. Nun hat auch die Haufe Group die ERP-Software "Lexbizz" von Lexware umbenannt - sie heißt nun "Haufe X360". Gleichzeitig wechselt diese ERP-Cloud-Plattform von Lexware in das Haufe-Portfolio und wird dort zusammen mit der Immobilienlösung "Haufe Axera" vermarktet.

An der Ausrichtung der ERP-Software aus der Cloud ändert sich aber nichts: Haufe X360 bleibt auf die Geschäfts- und Technologieanforderungen des Mittelstands ausgerichtet. Carsten Schröder, President of Cloud-ERP bei Haufe X360 glaubt, dass durch die Übertragung der Software ins Haufe-Portfolio Synergien in der Plattformentwicklung und im Ausbau des Partnernetzwerks freigesetzt werden könnten: "Zusammen bieten wir eine 360-Grad-Digitalisierungsbegleitung für den Mittelstand, so Schröder weiter."

Zusammen mit der Immobilienlösung "Haufe Axera" soll "X360" ein neues Zentrum eines schnell wachsenden Ökosystems bilden. An diese Cloud-basierte ERP-Software von Haufe könnten Partner Drittsysteme nun leichter anflanschen und diese Gesamtlösungen danach flexibel an die Bedürfnisse ihrer Kunden anpassen. Via Haufe bilden Reseller ihre mittelständische Kunden weiter, bieten ihnen Consulting-Dienstleistungen und weitere Services an.

"Wir wollen den Aufbruch des Mittelstands ins Cloud-Zeitalter beflügeln und stellen ihm die volle Spannweite unser Digitalisierungsexpertise zur Verfügung", kommentiert Dr. Carsten Thies, Geschäftsführer in der Haufe Group und Geschäftsbereichsleiter der Unit, die das wachsende Ökosystem verantwortet. "Mit uns und unseren Partnern im Rücken erhalten mittelständische Unternehmen Zugang zu modernster Technologie, etwa der unseres ISV-Partners Acumatica aus den USA, auf welcher Haufe X360 basiert."

