Mit unserem konsequenten Engagement für die Verringerung von Umweltbelastungen haben wir uns immer wieder für innovative Wiederaufbereitungsmaßnahmen im "Original Equipment Manufacturer" (OEM)-Bereich eingesetzt. Mit Initiativen wie dem Lexmark Cartridge Collection Programm (LCCP) setzen wir nicht nur ein Beispiel, sondern entwickeln aktiv immer wieder neue Wege, wie OEMs Schritte in eine nachhaltigere Zukunft gehen können - auch durch unsere Rolle als führendes Unternehmen der Druckindustrie im European Remanufacturing Council (CER).

Erfolg von LCCP und Wiederaufbereitung als wichtiger Impulsgeber für die Kreislaufwirtschaft

Die Wiederaufbereitung ist ein wichtiger Beitrag zur Kreislaufwirtschaft. Sie verlängert die Lebensdauer eines Produkts durch die Verwendung von Materialien aus ausgemusterten Produkten. Auch wenn viele in der Druckindustrie inzwischen Recycling-Programme eingeführt haben und recycelte Materialien (PCR) verwenden, ist die Wiederaufbereitung trotzdem noch nicht überall verbreitet. Angesichts der vielen Vorteile des Remanufacturing, wie z. B. geringerer Rohstoffverbrauch und weniger Deponieabfälle, möchte Lexmark ein Beispiel für die Branche setzen, um eine noch breitere Einführung des Remanufacturing in Europa zu fördern.

Die Reise von Lexmark in Richtung Kreislaufwirtschaft begann 1991 mit der Einführung des Lexmark Cartridge Collection Programms (LCCP). Das LCCP war wesentlich mehr als ein reines Recyclingprogramm, es war ein bedeutender Schritt hin zur Schaffung eines geschlossenen Kreislaufs. Über dieses Programm, das in über 60 Ländern angeboten wird und damit 90 Prozent des Weltmarktes von Lexmark abdeckt, können Kunden gebrauchte Druckkassetten zurücksenden. Diese werden dann an die Produktionsstätten zurückgegeben und zerlegt. Anschließend werden die einzelnen Komponenten für die Wiederverwendung bewertet, ausgewählt und wieder in das Produktionssystem integriert.

Hochentwickelte Wiederaufbereitungstechnologie: Bis zu 10 neue Leben für Druckkassetten

Durch die hochentwickelte Wiederaufbereitungstechnologie von Lexmark und den gezielten kreislauforientierten Ansatz wurden die Druckkassetten des Rückgabeprogramms so konzipiert und getestet, dass sie sich bis zu zehnmal wiederaufbereiten lassen, bevor sie schlussendlich dem Recycling zugeführt werden. Eignet sich eine zurückgegebene Patrone nicht für eine Wiederaufbereitung, wird sie so zerlegt, dass möglichst viele Materialien für die Verwendung in Sekundärprodukten zurückgewonnen werden können. Beispiele für Materialien, die ein zweites Leben erhalten oder "ge-upcyclet" werden, sind etwa Toner als Asphaltzusatz zur Verbesserung von Qualität und Leistung oder recycelter Kunststoff, der in neue Teile integriert wird.

Branchenprimus in Sachen Post-Consumer-Recycling (PCR)-Gehalt

Allein im Jahr 2022 wurden weltweit beachtliche 36 Prozent der Tonerkassetten über das LCCP zurückgegeben, ein wichtiger Nachweis für die Bemühungen von Lexmark, den LCCP-Prozess so nahtlos und benutzerfreundlich wie möglich zu gestalten. Lexmark ist auch bei der Verwendung von wiederaufbereitetem Kunststoff branchenführend. 41 Prozent des Kunststoffanteils (nach Gewicht) aller Tonerkassetten der Marke Lexmark stammen aus Post-Consumer-Quellen, einschließlich unseres eigenen LCCP-Prozesses mit geschlossenem Kreislauf. Unser Ziel ist es, die Verwendung von wiederaufbereitetem Kunststoff durch das PCR- und Wiederverwendungsverfahren bei sämtlichen Lexmark-eigenen und von Lexmark produzierten Druckkassetten bis 2025 auf 50 Prozent zu erhöhen.

Seit 2014 fertigen und recyceln wir Druckkassetten in Polen, um die Anforderungen unserer europäischen Kunden zu erfüllen. Dadurch verkürzen sich auch die Transportwege und -zeiten, was sich wiederum positiv auf die Kohlenstoffemissionen auswirkt. Auf diese Weise reduziert das LCCP-Programm nicht nur den Abfall, sondern verringert auch die Umweltauswirkungen der Logistik von Lexmark. Darüber hinaus schafft und sichert diese Strategie Arbeitsplätze in der Europäischen Union.

Lexmarks Einsatz für Nachhaltigkeit erstreckt sich auf jede Phase des Lebenszyklus unserer Produkte - nicht nur auf Verbrauchsmaterialien, sondern auch auf die Hardware. Durch innovative Prozesse, die von Lexmark-Ingenieuren entwickelt wurden, hat Lexmark über 145 Komponenten qualifiziert, die bis zu 100 Prozent PCR-Kunststoff enthalten. Das Lexmark Equipment Collection Programm (LECP) gewährleistet eine verantwortungsvolle Wiederverwendung und Entsorgung von Elektronikschrott, einschließlich ausgedienter Drucker.

Die Weiterentwicklung einer Kreislaufwirtschaft durch OEM-Remanufacturing ist für Lexmark bei weitem noch nicht abgeschlossen. Auch wenn wir schon einen weiten Weg zurückgelegt haben, wissen wir, dass wir noch einiges vor uns haben. Aber wir sind gut unterwegs, neue und bahnbrechende Standards in der Druckindustrie zu setzen.

