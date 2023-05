Die Lexmark-Niederlassung in Neu-Isenburg hat die Verfügbarkeit von neun neuen A4-Farb- und Schwarz-Weiß-Druckern sowie Multifunktionsdruckern (MFPs) bekannt gegeben. Die Geräte unterstützen skalierbare Lösungen und verfügen über erweiterte Funktionen in den Bereichen Sicherheit und Nachhaltigkeit.

Hohe Leistung für Arbeitsgruppen

Entwickelt wurden die Modelle der 5er- und 6er-Serie von Lexmark für mittlere bis große Arbeitsgruppen, die mit einem monatlichen Druckvolumen von bis zu 10.000 Seiten in Farbe oder 20.000 Seiten im Schwarzdruck kalkulieren. Sie können als Einzelgeräte oder als Teil einer Unternehmensdruckerflotte eingesetzt werden. Zu den Standards gehören WLAN, eine hohe Eingabekapazität und ein USB-Anschluss an der Vorderseite für den Anschluss von Tastaturen und Kartenlesern. Der tastenlose Touchscreen im Tablet-Stil ermöglicht eine einfache Bedienung und ist leicht zu reinigen.

Die neuen A4-Farbdruck-Geräte nennen sich Lexmark CX635adwe, CX532adwe, CS632dwe sowie CS531dw und die Schwarz-Weiß-Systeme MX632adwe, MX532adwe, MS632dwe, MS631dw und MS531dw. Alle neuen Geräte verfügen über langlebige Komponenten und sind für eine Lebensdauer von sieben Jahren sowie für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen mit starker Belastung gebaut. Zur erhöhten Sicherheit enthalten sie ein TPM-Modul zur Erstellung eines eindeutigen digitalen Systemfingerabdrucks für Authentifizierung, Systemintegritätsprüfungen und Verschlüsselung. Das TPM erfüllt unter anderem auch die Sicherheitsstandards der US-Regierung.

Erweiterte Funktionen, wie die standardmäßige Verbindung via WLAN, mehrere Ablageoptionen und ein optionaler Komforthefter für MFPs, ermöglichen produktiveres Arbeiten. Neue IoT-Sensoren überwachen kontinuierlich Hunderte von Datenpunkten und sorgen für eine einfache Verwaltung ohne das IT-Personal zu belasten, so Lexmark. Die Nachhaltigkeit wird durch Energy Star- sowie RoHS- und EPEAT Silver-Zertifizierungen belegt und kann so Unternehmen bei ihren ökologischen Richtlinien unterstützen.

Neue BSD-Modelle ebenfalls verfügbar

Auch zwei neue Farbdrucker (XC2335 und C2335) und zwei neue Schwarz-Weiß-Drucker (XM3350 und M3350) speziell für den Business Solutions-Markt sind ab sofort über autorisierte Händler erhältlich. Sie wurden speziell für Lösungsmarkt entwickelt. Nähere Informationen zu den BSD-Modellen sind über die Lexmark-Ansprechpartner oder nach Anmeldung im Lexmark-Partnerportal erhältlich.

"Die neuen Geräte der 5er- und 6er-Serie sind als zuverlässige, produktive, sichere und nachhaltige Ergänzung der Unternehmens-IT konzipiert", erklärt Michael Lang, Geschäftsführer Lexmark DACH. "IT-Abteilungen werden die Sicherheit, Langlebigkeit und Wartungsfreundlichkeit dieser Geräte zu schätzen wissen. Die Anwender hingegen werden vom hochwertigen Output, der außergewöhnlichen Leistung und der benutzerfreundlichen Touchscreen-Oberfläche profitieren."

"Lexmark-Geräte der 5er- und 6er-Serie sind in der Regel die Arbeitspferde in den Druckerflotten unserer Unternehmenskunden", so Lang weiter. "Wir freuen uns darauf, sie unseren Kunden vorzustellen, zusammen mit der neuen Dimension an Qualität, Zuverlässigkeit und Sicherheit. Diese Innovationen sind genau das, was unsere Kunden von uns erwarten."

Weitere Details zu den einzelnen Modellen hält Lexmark unter diesem Link bereit.