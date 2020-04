Was bisher lokale Druckerserver, unterschiedliche Druckertreiber und komplexes Warteschlangen-Management erledigt haben, das will Lexmark in die Cloud verlegen. Mit Cloud Print Management (CPM) hat der Hersteller eine Lösung geschaffen, die zudem eine sichere und einfache Druckfreigabe in der Output-Umgebung ermöglichen soll.

Bisher war Lexmark CPM Unternehmenskunden vorbehalten. Durch die Ausweitung des Angebots auf den Channel können künftig auch Lexmark-Partner CPM nutzen, um sich von physischen Druckinfrastrukturen zu verabschieden und ihren Kunden eine laut Lexmark sichere, bequeme und kosteneffiziente Druckfreigabe aus der Cloud zu ermöglichen.

Mehr als nur Kosten pro Seite

Für Michael Lang, Channel Sales Director DACH bei Lexmark, rücken die Beseitigung von Serverinfrastrukturen, die Implementierung neuer Technologien und Sicherheitsaspekte in den Mittelpunkt: "Druckerkunden von heute interessieren sich für mehr als nur die Qualität eines Geräts oder die Kosten pro Seite", weiß der Vertriebschef. Nun können auch Vertriebspartner diese Nachfrage abdecken.

In Kombination mit weiteren Lexmark-Angeboten können Vertriebspartner CPM außerdem dazu nutzen, ihre Serviceleistung zu verbessern. Die Preisgestaltung will Lexmark einfach halten, Kosten fallen lediglich pro Gerät und Monat an. Dies soll Kunden Flexibilität bei der Finanzierung bieten und den Vertrieb vereinfachen.

Durch Echtzeitanalysen können die Vertriebspartner das Verhalten ihrer Endanwender besser verstehen. Entsprechende Anpassungen erhöhen wiederum den Nutzen und die Kosteneffizienz für die Kunden. Darüber hinaus kann eine benutzerfreundliche Technologie Cloud-Dienste und mobile Prozesse, die die Kunden bereits in anderen Geschäftsbereichen implementiert haben, wirksam ergänzen. "Lexmark CPM verschafft unseren Partnern einen echten Wettbewerbsvorteil", glaubt Lang. Das Angebot gebe ihnen die Möglichkeit, über die Cloud nicht nur einen besseren, sondern auch einen Gewinn bringenden Service anzubieten.