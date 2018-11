Mit der Integration der Kontist-App in die eigene Cloud-basierte ERP-Software "Lexoffice" glaubt Hersteller Lexware, den manuellen Aufwand bei der Nutzung der Software zu reduzieren, denn nun findet der Datenaustausch zwischen der Bank und der Buchhaltungssoftware automatisch statt.

So werden sämtliche Banktransaktionen sofort von der digitalen Buchhaltung erfasst und dort automatisch den richtigen Posten wie "Betriebsausgaben" oder "Umsätze" zugeordnet - ohne, dass der Nutzer dies aktiv anstoßen muss. Außerdem liefert nun der ISV (Independent Software Vendor) Kontist eine sogenannte Buchhaltungs-Vorschau mit, in der die zu den jeweiligen Banktransaktionen zugehörigen Rechnungen und Belege aus Lexoffice dargestellt werden.

Die in den Buchungen enthaltenen Steuerinformationen nutzt Kontist, die zu erwartenden Einkommens- und Umsatzsteuern des Unternehmens im Voraus zu berechnen und diese Beträge automatisch in virtuelle Rücklagenkonten einzubuchen. Auch dies muss der Nutzer nicht mehr selbst tun.

Durch diese Automatisierung haben Selbstständige und Kleinunternehmer ihre Bankgeschäfte, Buchhaltung und Steuern stets im Blick und können diese papierlos per Smartphone bearbeiten, wann und wo sie wollen. Banküberweisungen können sie nun direkt in Lexoffice ausführen, Kontist übernimmt den Rest.

Die Integration der Kontist-App in Lexoffice haben die Lexware-Entwickler in einem geschlossenen Beta-Test erprobt, 200 Pilotkunden haben bei dem Test mitgemacht, die durften auch ihre individuellen Wünsche äußern, die zum Teil in die neue Lexoffice eingeflossen sind.

"Viele unserer Kunden nutzen bereits Lexoffice, und die Integration unserer App darin war das am häufigsten von ihnen gewünschte Feature", so Christopher Plantener, Gründer und CEO von Kontist. Isabel Blank, Geschäftsführerin in der Lexware-Mutter Haufe, kommentiert die jüngste ISV-Vereinbarung: "Die Einbindung der Kontist-Schnittstelle ist für uns der perfekte Startschuss für tiefgreifende Integrationen mit Mobile-Banking-Anbietern. In einem gemeinsamen Co-Creation-Lab mit Kontist werden wir darüber hinaus auch weitere Funktionen entwickeln, die das Zusammenwachsen von Buchhaltung und Banking weiter vorantreiben", so Blank weiter.