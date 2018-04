Als Haufe-Lexwaredas imCrowd-Sourcing-Verfahren entwickelte on-demand-Buchhaltungsprogramm "lexoffice" im Jahr 2012 Anwendern zur Verfügung stellte (ChannelPartner berichtete), war nicht absehbar, dass der Fachhandel dabei eine besondere Rolle spielen sollte. Doch es kam anders.

Anfang 2017 hat Haufe-Lexware auch "lexoffice" für Reseller attraktiv gemacht - über ein speziell zu diesem Zweck entworfenePartnerprogramm. Und die Bilanz nach einem Jahr kann sich sehen lassen: 20 Haufe und Lexware-Partner betreuen bereits mehr als 8.000 "lexoffice"-Anwender. All jene nutze eine von Partnern speziell auf ihre Geschäftsprozesse angepasste Online-Buchhaltungssoftware.

Mit den integrierten Partnerlösungen lassen sich zum Beispiel Reisekosten abrechnen, Projektzeiten erfassen, Webshops anbinden oder elektronische Rechnungen aus Portalen und E-Mail-Postfächern automatisch in "lexoffice" einbinden und dort direkt verarbeiten.

Dabei wächst die Zahl der Kunden, die eine der Partneranbindungen nutzt, stärker als die Gesamtzahl der "lexoffice"-Anwender. Und zu den bestehenden 20 "lexoffice"-Partnern könnten schon bald zehn weitere hinzukommen. Sie befinden sich gerade in der Implementierungsphase.

» Rechtsseminar zur DSGVO Nach unserem Rechtsseminar am 16. Mai 2018 in Berlin können Sie der "Scharfmachung" der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) am 25. Mai 2018 gelassen entgegenblicken. Hier anmelden!

Zwar können Kleinunternehmer "lexoffice" im Prinzip "von der Stange" nutzen, doch in Zeiten, in denen Geschäftsprozesse immer digitaler und vernetzter ablaufen, funktioniert auch die Buchhaltung nicht mehr isoliert. Haufe und Lexware-Fachhändler können "lexoffice"-Anwendern helfen, die Cloud basierte Buchhaltungssoftware in all ihren Partner- und Kunden-Ökosystemen sinnvoll einzusetzen.

Lesetipp: Mehr zu "lexoffice"

lexoffice-Partner Zapier sorft Workflow-Automatisierung

Mit den Webservices von Zapier lassen sich wiederkehrende Aktionen von häufig genutzten Webanwendungen automatisieren - ganz ohne Programmierung. Zapier bietet eine Vielzahl an Apps, die sich untereinander zu Prozessketten verknüpfen lassen. Über "lexoffice Zapier Vorlagen" können Anwender ihre Belege automatisch aus Google Drive, Microsoft OneDrive oder Dropbox an "lexoffice" übergeben.

Anbindung an das Webshop-System von ePages

Auch in die Webshop-Systeme von ePages lässt sich "lexoffice" nun direkt integrieren. "Damit bieten wir kleinen Online-Händlern die Möglichkeit, ihre Kundenbestellungen zu automatisieren. Das spart Zeit und schafft Freiräume, um sich auf das Kerngeschäft konzentrieren zu können", argumentiert ePages-CEO Wilfried Beeck.

Lesetipp: "lexoffice" als Plattform

War es bisher nur möglich, Aufträge und Rechnungen aus den Fremdsystemen ins "lexoffice" zu transferieren und automatisch zu verarbeiten, so können von nun auch Daten aus "lexoffice" in Partnerlösungen, etwa in CRM-Anwendungen, übertragen werden. So etwas können ISVs (Independent Software Vendors, Softwarehäuser) und Systemintegratoren mit der erweiterten "lexoffice"-Schnittstelle realisieren.

"Damit könne unsere "lexoffice"-Kunden nicht nur auf ein wachsendes Portfolio unserer Reseller Partnern zuzugreifen, sondern auch eigene Software-Hersteller (ISVs) und Lösungspartner einbringen", erklärt Frank Steinberg, Senior Market Designer bei der Haufe Group.

Weitere "lexoffice"-Partner sind unter anderem dieInVois AGmit ihrer "Rechnung36"-Factoring-Lösung für Mittelstand, Freiberufler und Selbständige, das StartupFileeeaus Münster mit einem Cloud basierten Dokumenten Management System (DMS) sowie der Anbieter von Shop-System-HerstellerVersaCommerce.