Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums fand der alljährliche Lexware-Partnerkongress dieses Mal auf dem Campus der Haufe Group in Freiburg statt.

Und wie in den vergangenen Jahren war der Lexware-Partnerkongress mit 130 teilnehmenden Reseller-Unternehmen wieder ausgebucht. Die Besucher des Kongresses am 25. & 26. Oktober 2024 in Freiburg konnten vielen Vorträgen beiwohnen und sich alle Informationen rund um die Lexware-Lösungen abholen. Den Abschluss des Kongresses bildet ein unterhaltsames Rahmenprogramm am Abend des zweiten Tages auf Schloss Reinach.

Den Auftakt der Jubiläumsveranstaltung markierte die Keynote des Haufe-Lexware-Geschäftsführers Christian Steiger. Gemeinsam mit Diana Bonarius, Director Channel Sales bei Lexware, bedankte er sich für die starke Unterstützung der Fachhandelspartner bei der Marktdurchdringung mit den Lexware-Lösungen. Darüber hinaus präsentierte Steiger die Entwicklung im aktuellen Geschäftsjahr und wagte einen Ausblick auf das Geschäft im kommenden Jahr 2025.

"In der Zusammenarbeit mit unseren Partnern sticht für mich die Leidenschaft heraus", sagte der Haufe-Lexware-Geschäftsführer in Freiburg. "Unsere Partner bringen ein hohes persönliches Engagement mit und stehen voll hinter unseren Produkten. Es ist zudem großartig zu sehen, wie sich viele von ihnen mit uns gemeinsam weiterentwickeln. Wir brauchen sie, wenn wir uns fit für die Zukunft aufstellen können", so Steiger weiter.

Seine Channel-Kollegin Diana Bonarius ergänzt: "In den vergangenen 20 Jahren haben wir eine starke Gemeinschaft von Fachhändlern aufgebaut, die unser Partnerprogramm zu dem Erfolg geführt haben, den es heute hat. Ich freue mich auf weitere spannende Jahre und neue Innovationen."

Zu den Highlights des diesjährigen Händlerkongresses gehörte die Führung durch den Campus der Haufe Group in der Freiburger Innenstadt. Welche Neuerungen die Lexware-Händler in den kommenden Produktversionen erwarten dürfen, darüber informierten Experten des Softwareherstellers in mehreren Workshops und Vorträgen. Lexwares Produktmanager erläuterten etwa die Neuerungen und gesetzlichen Änderungen in den eigenen Software-Suites "Buchhaltung", "Lohn + Gehalt", "Warenwirtschaft" sowie "Lexware Office".

Informationen aus erster Hand zu bekommen, aktiv bei der Weiterentwicklung der Produkte mitzuwirken und der persönliche Kontakt zu den Ansprechpartnern bei dem Softwarehersteller - das waren für die Teilnehmer des Lexware-Partnerkongresses die wesentlichen Gründe, um die Veranstaltung in Freiburg zu besuchen.

Auszeichnung der zehn besten Lexware-Partner

Zum Abschluss des Partnerkongresses lud Lexware zu einem festlichen Dinner auf Schloss Reinach ein. Es gab nicht nur leckeres Essen und die dazu passenden Getränke, Lexware zeichnete auch noch seine zehn besten Partner aus.

Kriterium für die Vergabe der Awards war die Menge der von den Lexware-Partnern im Laufe des Jahres gesammelten Punkte - etwa für Vertriebs- und/oder Beratungsleistungen. Die zehn Fachhändler mit den meisten Punkten wurden dann mit den Awards prämiert.

Unangefochten auf dem ersten Platz lag auch in diesem Jahr Dirk Andreas von @ndreas EDV-Service. "Ich versuche, stets neue Wege zu finden, um potentielle Kunden und Lexware zusammenzubringen", sagte er in seiner Laudatio. "Diese Auszeichnung zeigt mir wieder einmal, dass sich die Arbeit in den letzten Monaten gelohnt hat. Ich möchte allen Kunden Mitarbeitern von uns und Lexware 'Danke!' sagen." @ndreas EDV-Service hat bereits zum vierten Mal hintereinander den ersten Platz erobert.



