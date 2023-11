Der Lexware-Partnerkongress in Leipzig startete 2023 mit einer Keynote von Kirsten Schnorr, Head of Development bei Haufe-Lexware, in der die 140 angereisten Fachhandelspartner einen Ausblick auf die Neuerungen bekamen, die sie im kommenden Jahr von Lexware erwarten dürfen. Vertieft wurden diese Einblicke im Anschluss in mehreren Produkt-Sessions. In denen gab es auch Erklärungen zu den kommenden gesetzlichen Änderungen und wie die in Lösungen wie "Buchhaltung", "Lohn + Gehalt", "Warenwirtschaft" sowie "Lexoffice" umgesetzt werden.

Diana Bonarius, Director Channel Sales bei Lexware betonte zudem die Bedeutung des Channels für den Hersteller - und erklärte, welche Pläne er hier hat: "Nach einem erfolgreichen Geschäftsjahr 2023 haben unsere Zahlen gezeigt, dass der Fachhandel für die Betreuung unserer Kunden eine immer größere Rolle spielt. Erhebliches zusätzliches Potenzial für unsere Händler sehen wir vor allem im Pro- und Premium-Bereich unserer Lösungen." Erstr Schritt dazu war bereits im Sommer 2023 die Einführung einer neuen Partnerstufe - des „Qualifizierten Lexware Partners“.

Austausch und Feedback

Aber auch der Austausch der Partner untereinander und mit dem Hersteller-Team und kam nicht zu kurz: "Informationen aus erster Hand zu bekommen, aktiv bei der Weiterentwicklung der Produkte mitzuwirken und der persönliche Kontakt zu unseren Ansprechpartnern - das sind für mich die wesentlichen Gründe, am Partnerkongress teilzunehmen", sagt etwa Thomas Gruber, CEO vom Lexware-Partner Netmicro.

Für Markus Reimer von Main Business ist der Lexware Partnerkongress "seit vielen Jahren das Must-be im Lexware-Kosmos. Der fachliche Austausch mit dem Produktspezialisten-Team von Lexware einerseits und den Fachhandelskolleginnen und -kollegen andererseits bildet eine perfekte Symbiose und erweitert mit Partnerschaften untereinander das eigene Netzwerk."

Impulsvortrag von René Adler

Ein Highlight des zweiten Tages war der Vortrag von René Adler, der nicht nur Fußball-Fans begeisterte. Der ehemalige Profisportler und Ex-Nationaltorwart ist heute als Experte und Kommentator äußerst gefragt. Unter dem Motto "Warum Talent alleine nicht reicht", gab er Einblicke in seine abwechslungsreiche Lebensgeschichte und lieferte wertvolle Tipps für die richtige Einstellung zum Erfolg - nicht nur im Fußball.

Auszeichnung der besten Lexware-Partner

Talent alleine reichte auch nicht, um einer der "Top 10 Partner 2023" von Lexware zu werden. Es galt auch, während des Jahres Punkte für die Vertriebs- und Beratungsleistung zu sammeln. Am fleißigsten war dabei - wieder einmal - Dirk Andreas von @ndreas EDV-Service.

"Das dritte Mal in Folge Haufe-Lexware Top-Partner des Jahres - das macht mich selbst ein wenig sprachlos", kommentierte der Seriensieger seinen Erfolg. Es liege wohl daran, dass er einfach Spaß daran habe, Lexware-Produkte zu verkaufen - und an treuen und neuen Kunden, den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sowie an der "Top-Partnerbetreuung von Lexware."