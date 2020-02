Die sprunghaft angestiegenen Fälle der durch das Coronavirus verursachten Lungenkrankheiten treffen den Mobile World Congress in Barcelona zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Die vom 24. bis 27. Februar 2020 stattfindende Messe könnte zur Verbreitung des Erregers beitragen, da sich in der katalanischen Metropole Besucher aus aller Welt treffen und auch viele Gäste aus China erwartet werden.

Erste Hersteller haben Konsequenzen gezogen und sagen ihren Messeauftritt ab. So hatte bereits der chinesische Mobilfunkspezialist ZTE angekündigt, nicht in Barcelona präsent zu sein. Mit LG kommt nun ein weiterer prominenter Aussteller dazu.

Globaler Notfall

In einer Mitteilung beruft sich das Unternehmen auf den von der Weltgesundheitsorganisation WHO kürzlich zu einem globalen Notfall hochgestuften Entwicklung. Man verfolge die Entwicklung "äußerst aufmerksam" und habe daher beschlossen, die Teilnahme abzusagen. LG kommt nach eigenen Angaben der Empfehlung vieler Gesundheitsexperten nach, im Moment auf unnötige internationale Reisen zu verzichten. Dies erfolge mit Blick auf die Sicherheit der eigenen Mitarbeiter und der Öffentlichkeit.

Lesen Sie auch: Warum heißt LG eigentlich LG?

Anstelle der Teilnahme am MWC plant LG nun "in naher Zukunft" eigene Veranstaltungen, auf denen die für dieses Jahr geplanten mobilen Neuheiten vorgestellt werden sollen.

Update: Die sehr gut informierten Experten des Digital-Signage-Consulting-Unternehmens Invidis melden, dass LG nun auch vom Besuch der ISE in Amsterdam absieht. Demnach habe die Zentrale auch zur Überraschung des LG-EMEA-Teams entschieden, den sich bereits in Bau befindenden Messestand nicht in Betrieb zu nehmen. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es noch nicht.