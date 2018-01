Seit 60 Jahren gibt es nun den koreanischen Elektronikkonzern LG. In dieser Zeit hat das Unternehmen viele interessante Produkte auf den Markt gebracht. Auch in den letzten Jahren hat man in den Ideenschmieden des Konzerns fleißig gearbeitet und eine Reihe innovativer Geräte zur Marktreife entwickelt.

Um der Fachhandelsschaft einen Gesamtüberblick der Newcomer zu bieten, geht LG auf Tour: In insgesamt fünf deutschen Städten können sich Reseller im Februar und im März unter dem Motto "60 Jahre Innovationen" die technologischen Highlights zeigen lassen.

Fußball-WM und Olympische Spiele

Das Jahr steht dabei unter guten Vorzeichen: Neben dem 60. Geburtstag erhofft sich LG auch einen Umsatzschub durch die sportlichen Großereignisse. So finden vom 9. bis 25. Februar 2018 die olympischen Winterspiele im LG-Mutterland, im koreanischen Pyeongchang, statt. Ein weiterer Hochkaräter startet am 14. Juni 2018 wenn der Anstoß zur Fußballweltmeisterschaft erfolgt.

Lesetipp: Warum heißt LG eigentlich LG?

Daher steht der neuesten LG Signature W8 OLED TV, einem neuem Ultra-Premium-TV aus der LG SIGNATURE Serie, im Mittelpunkt der Roadshow. Doch auch die anderen LG-Produktbereiche kommen nicht zu kurz: Weitere Highlights sind der neue Gaming-Monitor 38WK950C, ein 88-Zoll-Digital-Signage-Display sowie das das LG V30 Premium-Smartphone, das erstmals auf der IFA in Berlin vorgestellt wurde.

Händler, die sich auf weiße Ware spezialisiert haben, können sich auf die neueste LG TwinWash-Serie freuen.

Die "60 Jahre Innovationen" LG Roadshow 2018 macht in folgenden Städten Station:

Köln, DOCK.ONE: 20. - 22. Februar 2018

Hamburg, Hamburg Cruise Center HafenCity: 8. März 2018

Berlin, Alte Försterei (Union Stadion): 12. März 2018

München, Sport Scheck Allwetteranlage: 15. März 2018

Frankfurt, HDB (Haus der Begegnungen): 19. März 2018

Interessierte Fachhandelspartner können sich unter http://www.lg-roadshow-2018.de/lg_roadshow zur LG Roadshow 2018 registrieren.