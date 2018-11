Preisverleihungen, Ehrungen und Pokalübergaben gibt es in der IT-Branche viele: Distributoren ehren die besten Hersteller, die Hersteller ihre Lieblingsdistributoren, alle ehren wiederum ihre besten Partner. Genug der Ehre im Channel, könnte man meinen. Doch ein wichtiger Aspekt fehlt: Wie sollen einzelne Fachhändler und Systemhäuser diejenigen Hersteller und Distributoren auszeichnen, die bei der Zusammenarbeit mit ihnen den besten Job gemacht haben? Genau dafür gibt es die von ChannelPartner in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Konsumgüterforschung (GfK) ausgelobten Channel Excellence Awards. Wir vergeben nicht unseren, sondern Ihren Award!

Diese Auszeichnungen sind nicht dafür da, denjenigen den Bauch zu pinseln, die im vergangenen Jahr besonders nett zur Redaktion waren, oder von denen sich die Anzeigenabteilung besonders gute Geschäfte im kommenden Jahr verspricht. Sie sollen eine ehrliche Bestandsaufnahme bieten, welche Hersteller und Distributoren sich in besonderem Maß für den Channel engagiert haben. Und sie sollen natürlich auch Ansporn für alle Marktteilnehmer sein, sich im laufenden Jahr ganz besonders anzustrengen, um die Titel zu verteidigen oder die diesjährigen Gewinner abzulösen. Fachhandelsunterstützung, Channel-Treue und Markt-Performance zahlen sich am Ende aus.

Repräsentative Ergebnisse

2018 hat die GfK bereits zum zehnten Mal in Folge im Auftrag von ChannelPartner exklusiv Systemhäuser und Fachhändler befragt, um die im Channel beliebtesten Hersteller und Distributoren zu ermitteln. Die Ergebnisse dieser "Channel Excellence-Studie" bilden die Grundlage für die Verleihung der "Channel Excellence Awards" auf der Abendgala am 31. Januar 2019 in München.

Alle Teilnehmer an der "Channel Excellence Awards"-Gala sind am Tag danach herzlich eingeladen, in den Räumen der IDG Business Media GmbH, München, Detailergebnisse der Studie in persönlichen Gesprächen mit Vertretern der GfK zu erfahren. Sie erhalten außerdem einen exklusiven, umfassenden Einblick in die Branchen-Benchmarks, auf deren Grundlage die Awards am Vorabend verliehen wurden.

2019 werden wir Channel Excellence Awards in 13 unterschiedlichen Hersteller-Kategorien: stationäre und mobile Clients, Zubehör, Displays, Drucker, Infrastruktur-Software, Netzwerke, Security-Software, Storage-Komplettsysteme, Server, UCC/IP-Telefonie, Cloud Solutions und (Hyper) Converged Systems sowie in fünf unterschiedlichen Distributionskategorien: Broadline-Distribution, Value-Add-Distribution, Vollsortimenter, Spezial-Distribution und TK-Distribution vergeben. Außerdem werden wir am 31. Januar 2019 in München den Rising Star-Award an den Distributor mit der höchsten Steigerungsrate auf der Zufriedenheitsskala des deutschen Channels verleihen und die "Channel Woman of the Year" küren.

