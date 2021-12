Die In-Ear-Bluetooth-Kopfhörer LE400W mit Active Noise Cancelling erweitern die Kopfhörer-Linie der Lindy-Elektronik GmbH. Die beiden kleinen Ohrstöpsel sind nicht nur zum Musikhören, sondern über ihre Mikrofone auch zum Telefonieren geeignet. Aufbewahrt in einem kleinen Transportetui mit Ladefunktion haben sie eine ununterbrochene Laufzeit von bis zu vier Stunden und weitere 12 Stunden mobile Akku-Power in der Box.

Über das abwärts kompatible Bluetooth 5.0 sind die beiden Ohrhörer kabellos über Android, iOS, Windows oder MacOS benutzbar. Es erfolgt eine simultane Signalübertragung an beide Earbuds, die sowohl im Stereo- als auch einzeln im Mono-Modus betrieben werden können. Das Umschalten wird ganz einfach durch den Verbleib eines Ohrhörers im Transportetui geregelt.

Einfache Bedienung und guter Klang

Zum Aufladen werden die beiden Ohrhörer einfach in der Box abgelegt und über deren magnetischen Verschluss zugeklappt. Per USB C-Stecker erhält das integrierte Akku der Box seinen Strom für unterwegs. Der Ladezustand wird an zwei weißen LEDs für die Ohrhörer und an einer grünen LED für die Ladebox signalisiert.

"So verfügt der LE400W über eine Ein-Finger-Touch-Steuerung für Wiedergabe, Lautstärke und Sprachassistenten an den Earbuds", erklärt Axel Kerber von Lindy. "Ein einfaches Antippen der Außenflächen löst Pausieren sowie Weiterspielen von Musik oder Sprache aus, doppeltes Antippen das Überspringen des nächsten Titels und ein dreifaches Antippen ein Abspielen der vorherigen Datei. Durch langes Drücken rechts, beziehungsweise links kann die Lautstärke hoch- oder heruntergeregelt werden, während ein kurzes Drücken den Sprachassistenten des angeschlossenen Gerätes aufrufen kann. Ein Telefonanruf kann durch ein kurzes Tippen angenommen oder beendet werden, ein langes Drücken auf die Sensortaste lehnt einen Anruf ab."

"Durch das leichtgewichtige Design mit nur 4,1 Gramm in jedem Ohr, sind die kleinen Ear Pieces auch über längere Zeiträume angenehm zu tragen", verspricht Kerber weiter. "Dadurch sind sie ideal für längere Telefongespräche, lange Tragezeiten beim Anschauen von Videos oder beim Vertiefen in Arbeit oder Studium. Mit der Schutzklasse IPX5 ist die Elektronik vor Spritz- und Strahlwasser geschützt und kann so auch beim Sport eingesetzt werden. Eine für jedermann optimale Passform wird durch die sechs mitgelieferten antibakteriellen Silikon- und Memory-Foam-Aufsätze erreicht."

Lieferumfang, Preise und Verfügbarkeit

Die beiden In-Ear-Kopfhörer werden mit Transportetui mit Ladefunktion, drei Silikon- und drei Memory-Schaum-Polstern sowie 20 cm USB-Kabel Typ A auf C geliefert. Das Set ist ab sofort über die Distribution und deren Reseller erhältlich. Den voraussichtlichen Straßenpreis schätzt Lindy auf rund 60 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Weitere Details und Produkteigenschaften verrät Lindy unter diesem Link.

