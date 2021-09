Der Mannheimer Hersteller Lindy-Elektronik GmbH bietet mit der LHXW-Kopfhörerserie zwei Over-Ear Bluetooth-Geräte mit Active Noise Cancelling an, bei denen der Hersteller auf eine besonders gute Klangqualität Wert gelegt hat.

Das Basismodell LH500XW wurde nicht nur mit Active Noise Cancelling für eine 85-prozentige Schallreduktion der Umgebungsgeräusche ausgestattet, sondern schraubt mit aptX die Klangqualität des Bluetooth-Streams weiter nach oben und gewährleistet eine Reichweite von bis zu 10 Metern.

Für einen recht gleichmäßigen Frequenzgang zwischen 20 Hz und 20 kHz sind zwei 40 Millimeter-Hochleistungstreiber mit Neodym-Magneten für kräftige realistische Bässe und klare Höhen verbaut. Während der Musikwiedergabe lassen sich per Knopfdruck am Kopfhörer Telefonate annehmen. Die integrierte Freisprechoption unterstützt sogar die Anwahl per Sprache.

Der eingebaute Lithium-Polymer-Akku des knapp 200 Gramm leichten Kopfhörers wird über das mitgelieferte Micro-USB-Kabel in drei Stunden aufgeladen, was wiederum für bis zu 30 Stunden mit kabelgebundenem Active Noise Cancelling reicht und für 12 Stunden im drahtlosen Modus. Auch bei leerem Akku kann der Kopfhörer im kabelgebundenen Modus verwendet werden – allerding ohne ANC

Noise Cancelling der Oberstufe

Der LH700XW setzt mit Hybrid Active Noise Cancelling noch eins drauf und erreicht eine Reduktion der Störgeräusche von 95 Prozent. Während das ANC des Basis-Modells über mehrere eingebaute Mikrofone externe Umgebungsgeräusche erfasst und eliminiert, verwendet die hybride Version eine Kombination aus internen und externen Mikrofonen, sowohl außen an den Ohrmuscheln als auch im Inneren der Baugruppe.

Darüber hinaus kommt der LH700XW mit Bluetooth 5.0 auf eine höhere Transferrate und Reichweite sowie einen schnelleren Verbindungsaufbau. Ein optimierter Datentransfer senkt mit kurzen Ruhephasen zwischen den Sendezyklen den Energieverbrauch. Dies trägt zu einer Akkulaufzeit mit Noise-Cancelling bis zu 35 Stunden bei.

Der Twin-Pairing-Modus ermöglicht eine unterbrechungsfreie Umschaltung zweier Audioquellen. So könne der Benutzer via Computer mit Sprache arbeiten oder Musik hören und gleichzeitig eingehende Anrufen per Kopfhörer führen, wirbt Lindy.

Komfortable Bedienung

Die Bedienelemente bieten an beiden Geräten bequemen Zugriff auf Lautstärke, Wiedergabe, Pause, Skip und Anrufannahme. Für das Noise Cancelling gibt es einen Schiebeschalter und beim LH500XW sorgt ein Drehrädchen für die Lautstärkeeinstellung. Die weichen, ohrumschließenden Ohrpolster aus Protein-Leder und gepolsterte Kopfbügel versprechen angenehmen Tragekomfort - auch über längere Zeit.

"Unsere neue Kopfhörer-Serie profitiert von unserer jahrelangen Erfahrung mit effektivem Active Noise Cancelling, zuverlässiger Bluetooth-Technologie und elektroakustischen Wandlern der Premiumklasse für ein hochaudiophiles Klangerlebnis", erklärt Axel Kerber, Global Brand & Marketing bei Lindy. "Damit lässt sich nun bei maximaler Bewegungsfreiheit auch in lauten Umgebungen Musik in adäquater Lautstärke genießen – und so auch gleichzeitig das Stresspotenzial solcher Umgebungen auf angenehme Weise reduzieren."

Lieferumfang, Preise und Verfügbarkeit

Beide Geräte kommen mit einem Hard-Case, in dem nicht nur der Kopfhörer selbst, sondern auch das mitgelieferte Ladekabel USB Typ A auf Micro B und das 3,5 mm Klinken-Audiokabel Platz finden. Ebenfalls inklusive ist ein zusätzlicher 6,3 mm Klinke-Adapter sowie ein „Flugzeugadapter“ mit Doppelstecker-Anschluss.

Die beiden Kopfhörer sind ab sofort über Distributoren oder Partner von Lindy erhältlich. Die ungefähren Straßenpreise benennt Lindy für den LH500XW mit 97 Euro und für den LH700XW mit 109 Euro, jeweils inklusive Mehrwertsteuer und Zubehör.