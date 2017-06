Als neue Mehrheitseigentümerin kann die S&T AG ihren Kunden nun umfassende Enterprise-Lösungen auf Linux-Basis aus eigener Hand anbieten. Linforge, seit mehr als 15 Jahren die erste Adresse in Österreich bei Business-IT auf Open-Source-Basis, bleibt als eigenständiges Unternehmen erhalten und wird auch weiterhin unter der bisherigen Marke auftreten.

Der renommierte Linux-Dienstleister kann eine prominente Kundenliste vorweisen, die auf Linforges Expertise in den Bereichen Consulting, Implementierung, Betrieb sowie Support und Training vertrauen. Die Open-Source-Profis bieten Lösungen in den Bereichen Cloud, Virtualisierung, Hochverfügbarkeit sowie Configuration Management, Provisioning und Monitoring an.

Die 53 technische Zertifizierungen für Red Hat, Suse, SEP Sesam und Steel Eye sowie 22 Sales-Zertifizierungen für Services von Red Hat und Suse stehen für die Kompetenz der Linux-Experten aus Wien.

"Kein Unternehmen in Europa kann eine höhere Anzahl an Linux-Zertifizierungen aufweisen. Dieses auf dem Markt einmalige Know-how der Linforge-Experten ergänzt unser Portfolio hervorragend. Auch im Umfeld von verstärkt nachgefragten Open-Source-Lösungen können wir unsere Kunden nun vollumfänglich unterstützen", erklärt S&T-Vorstand Michael Jeske, der künftig auch als neuer Co-Geschäftsführer von Linforge agieren wird.

Clemens Niederreiter, der bereits seit 15 Jahren bei Linforge und Vorgänger Linbit IT zuletzt als COO beschäftigt ist, wird neuer Geschäftsführer und CTO. "Wir bleiben, was wir sind: Österreichs führender Linux-Dienstleister. Durch die Integration in den S&T-Konzern können wir unsere Wachstumsstrategie noch besser umsetzen", betont er. (KEW)