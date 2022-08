Es gibt Veränderungen beim Management des deutschen Sicherheitsanbieters Link11 GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main. Marc Wilczek verlässt planmäßig zum 31. Dezember 2022 die Geschäftsführung und wechselt zum 1. Januar 2023 in den neu geschaffenen Verwaltungsrat. CEO Jens-Philipp Jung wird die Verantwortung für Vertrieb, Marketing und Business Development übernehmen, während die technische Leitung weiterhin bei CTO Karsten Desler liegt.

Neben diesem Schritt baut die Geschäftsführung zusätzlich auf eine starke zweite Management-Ebene. Mit dem breit aufgestellten Management, einer strukturierten Vertriebsmannschaft sowie mit dem Fokus auf die Produktentwicklung will sich Link11 auf die nächste Wachstumsphase vorbereiten.

Staffelübergabe zum Jahreswechsel

Marc Wilczek habe in den vergangenen fünf Jahren bedeutende Aufbauarbeit geleistet und maßgeblich zum Erfolg sowie der Expansion der Gesellschaft beigetragen, heißt es von der Geschäftsführung weiter. Neben dem Ausbau von Vertrieb und Marketing, der Internationalisierung oder der Akquisition von DOSarrest, konnten unter seiner Führung zahlreiche Schlüsselkunden gewonnen werden. Mit dem Wechsel in den Verwaltungsrat steht Wilczek weiterhin als wertvoller Berater zur Verfügung.

"Link11 ist ein außergewöhnliches Unternehmen, für das ich mich sehr gern mit Herzblut engagiert habe", erklärt Marc Wilczek. "Bei Jens-Philipp Jung und Karsten Desler möchte ich mich herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen und bei den Führungskräften sowie allen Mitarbeitenden für die sehr gute Zusammenarbeit bedanken. Wir haben gemeinsam unheimlich viel erreicht und ich freue mich, dass ich dem Team auch in Zukunft in meiner neuen Funktion beratend zur Seite stehen und freundschaftlich verbunden sein kann."

"Seit seinem Eintritt Ende 2017 hat Marc Wilczek den Weg von Link11 mit großem Einsatz begleitet und die Unternehmensstruktur für die nächste strategische Phase professionalisiert", sagen Jens-Philipp Jung und Karsten Desler. "Gemeinsam mit Marc haben wir die Internationalisierung und die Geschäftsentwicklung vorangetrieben. Ganz besonders danken wir ihm für seinen wertvollen Beitrag zur nachhaltigen Aufbauarbeit und der erfolgreichen Expansion der Gesellschaft."