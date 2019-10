Seit dem 1. Oktober 2019 leitet Hagen Renner bei der Link11 GmbH als Head of Channel Sales den Partnervertrieb für die DACH-Region bei Link11. In der neugeschaffenen Position soll er die Partnerstruktur in den deutschsprachigen Märkten ausbauen und damit das Wachstum des Unternehmens steigern.

Renner kommt von Rohde & Schwarz Cybersecurity, wo er von 2017 bis heute als Director Channel DACH & Nordics tätig. Davor sammelte er als Director Channel Sales DACH bei Proofpoint oder etwa als Channel-Chef bei Tripwire Erfahrung. Weitere Stationen seiner Karriere waren Unternehmen wie Sophos, IBM, Peregrine oder Oracle.

ebenfalls lesenswert: Managed Security Services - Experten reden Klartext

„Mit Hagen Renner gewinnen wir einen äußerst erfahrenen Channel-Experten mit strategischem Weitblick“, sagte Eduard Meelhuysen, Vice President Sales EMEA bei Link11, an den Renner direkt berichtet. „Er bringt umfangreiche Kontakte und Erfahrungen in der IT-Sicherheits-Branche mit, mit denen er die bestehenden Partnerschaften zu Resellern weiter festigen und das Neukundengeschäft vorantreiben wird.“

„Die Link11 Cloud Security Platform hat ein riesiges Potenzial im Partner-Business“, sagt Hagen Renner. „Als Head of Channel Sales freue mich daher darauf, dieses Potenzial gemeinsam mit den Partnern zu erschließen und ein nachhaltiges Partner-Eco-System aufzubauen. Dies wird einen wichtigen Mehrwert zur Geschäftsentwicklung bei Link11 liefern.“

Lesetipp: Rohde & Schwarz & Channel