Der frei verfügbaren Linux-Kernal bildet die Basis für mehr als 350 verschiedene Distributionen. Zu den bekanntesten Linux-Vertretern zählen Debian, Ubuntu, Red Hat, Fedora, Suse aber auch Collax oder Univention und andere kleinere Slackware-, Arch- und Gentoo-Zweige. Viele speziell angepasste Desktop- und Serversysteme scheiden für den Einsatz auf allgemeinen Arbeitsrechnern aus. Andere Open-Source-Derivate wiederum erfordern ein tiefgreifendes Know-how und sind aufwendig zu konfigurieren. Wir stellen im TecChannel Compact die wichtigsten Linux-Systeme für Server, Desktops-PCs und Notebooks vor und gehen auch auf Spezialsysteme wie Raspbian oder Proxmox ein.

Zwar ist die Shell zur Verwaltung und Pflege eines Linux-Systems inklusive Metzwerkumgebung immer noch des "Administrators Liebling", doch auch hier gibt es immer mehr grafisch-orientierte Tools wie Systemmonitore, die den Admin bei der täglichen Arbeit entlasten. Darüber hinaus vergleicht das TecChannel Compact die wichtigsten Desktop-Umgebungen wie KDE, Gnome, Mate oder XFCE bei der Nutzung auf Client-PCs und gibt unter anderem Tipps zur Desktop und Systemzentrale sowie Organisation und Rechtevergabe im Linux-Dateisystem.

Der Praxisteil des Kompendiums richtet sich an alle Profis, die Linux administrieren - sei es auf einem selbst genutzten Rechner, in Arbeitsgruppen und Kleinunternehmen oder innerhalb größerer Systemumgebungen. Ein zentrales Thema sind Recovery-Maßnahmen, wenn Linux Anlaufschwierigkeiten beim Starten oder im Betrieb hat oder Inkompatibilitäten das System stört. In diesem Zusammenhang stellen wir ein Linux-Notfallsystem zur Rettung von Linux-Systemen vor. Weitere Themen sind der Umzug von Linux-Umgebungen, SSH-Fernwartung, Datenverschlüsselung und Tipps für den Terminal-Einsatz. Zudem erfahren Sie, wie Sie Linux als Dateiserver einrichten.

Diese Themen finden Sie in der Compact-Ausgabe "Linux"

Distributionen

Enterprise-Server für den Business-Einsatz

Linux für Desktop-PCs und Notebooks

Gnome 3 im Praxistest

Shells im Check: KDE Plasma, Mate, XFCE

Grundlagen

Übersicht: Datenstruktur und Berechtigungen

Workshop: Linux und Windows parallel nutzen

SSH-Serverfernwartung

Tricks für mehr Komfort auf der Linux-Konsole

Praxis

Notfallsystem: So retten Sie ein defektes Linux

Troubleshooting: Fehlermeldungen auslesen

Datenverschlüsselung

Linux als Dateiserver für Windows und Mac OS

