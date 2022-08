In den vergangenen 20 Jahren hat sich be quiet! mit der Silent Wings-Lüfterserie, den Dark Rock-CPU-Kühlern sowie High-End-Produkten wie dem Dark Base 900-PC-Gehäuse oder den Dark Power Pro 12-Netzteilen ein Namen in der Zubehör- und Modding-Szene gemacht. Nun erweitert der norddeutsche Hersteller Listan GmbH sein Portfolio um die neue FX-Produktreihe, die aus dem Pure Base 500 FX-Gehäuse, der Pure Loop 2 FX-AIO-Wasserkühlung und dem Pure Rock 2 FX-CPU-Kühler besteht.

FX bedeutet ARGB-Beleuchtung

Das Pure Base 500 FX, Nachfolger des Pure Base 500DX, hat dessen Design, Funktionalität und die einfache Installation übernommen, bietet darüber hinaus aber zusätzliche ARGB-Lichteffekte im Inneren des Gehäuses. Ebenso wurden die die ursprünglichen drei 140 mm-Lüfter durch vier Light Wings ARGB-Lüfter (3 x 120 mm und 1 x 140 mm) ersetzt. Im Lieferumfang ist zudem ein Hub für bis zu sechs ARGB-Geräte und sechs PWM-Lüfter enthalten.

Auch die Wasserkühlung namens Pure Loop 2 FX kann mit einigen Verbesserungen aufwarten. Neben dem Austausch der weißen LEDs gegen ARGB-LEDs am Kühlblock, wurden auch die Lüfter auf dem Radiator Platz gegen die effektvolleren Light Wings PWM-Highspeed-Lüfter getauscht. Diese bieten einen deutlich höheren statischen Druck. Die Pumpe ist nun via PWM regelbar, was eine verbesserte Feinabstimmung von Leistung und Betriebsgeräusch ermöglicht. Mitgeliefert wird zudem ein ARGB- und PWM-Hub.

Auch der Nachfolger des Prozessor-Kühlers Pure Rock 2 Black erhält ein Upgrade mit FX. Für eine bessere Leistung und ARGB-Unterstützung wurde der Pure Wings 2-Lüfter gegen das 120 mm Light Wings Highspeed-Modell getauscht.

Preise und Verfügbarkeit

Alle FX-Produkte sind ab sofort online und im Einzelhandel verfügbar. Die empfohlenen Verkaufspreise sind inklusive Steuer. Listan nennt für das Pure Base 500 FX 149,90 Euro und für den Pure Rock 2 FX 52,90 Euro. Die in drei Größen erhältlichen Pure Loop 2 FX Wasserkühlungen kosten 129,90 Euro, 139,90 Euro und 154,90 Euro.

In den Monaten August und September 2022 bieten ausgewählte Partner die Artikel zu speziellen Aktionspreisen an, die bis zu 30 Euro günstiger sein können. Weitere Informationen, wie die Übersicht der teilnehmenden Partner, die Geschichte von be quiet! und das weltweite Jubiläumsgewinnspiel, finden sich unter diesem Link.