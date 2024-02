Trotz aller Cloud-Euphorie und des Software-Betriebs als Managed Service (SaaS) - der Handel mit sogenannten "gebrauchten" Software-Lizenzen verliert nicht an Attraktivität. So hat zum Beispiel die in diesem Marktsegment in der DACH-Region tätige LizenzDirekt AG aus der Schweiz ihr Personal aufgestockt.

Seit 1. Februar 2024 neu an Bord ist Sonja-Maria Thyen. Die Schwester des Präsidenten des Verwaltungsrates der LizenzDirekt AG, Andreas E. Thyen, wird sich um die Vertriebs-, Projekt- und Eventorganisation sowie um das Office Management bei dem Gebraucht-Software-Händler kümmern.

Sonja-Maria Thyen ist schon seit über 28 Jahren im Office-Management und Vertrieb tätig. Sie war in internationalen Konzernen in diversen Branchen beschäftigt, zuletzt als Assistentin des CEO und COO bei der Deloitte Consulting GmbH. Zu ihren früheren berufliche Stationen gehören unter anderem Daimler, die Lürssen Werft, die Asklepios Kliniken und Arthur Andersen.

"Sonja-Maria ist ein wahres Multitalent", sagt ihr Bruder Andreas. "Umso mehr freue ich mich, dass wir eine so erfahrene und exzellente Kraft für uns gewinnen konnten. Denn in ihrer Arbeit legt sie großen Wert auf hohe Servicequalität, Loyalität und Diskretion in der Zusammenarbeit mit Kunden, Partnern und Mitarbeitern."

Für das zweite Quartal 2024 hat LizenzDirekt bereits neue Mitarbeiter eingestellt, im weiteren Laufe des Jahres sind weitere Personalaufstockungen geplant. Und es gibt auch eine Beförderung zu vermelden: Janine Rimmel, die bisherige Assistenz der Geschäftsführung und Vorgängerin von Sonja-Maria Thyen, wechselt ins Produktmanagement bei der LizenzDirekt AG.

Nach Beobachtungen des Gebraucht-Software-Händlers wollen immer mehr Unternehmen wieder klassische On-Premises-Software-Produkte nutzen, wenn auch nicht ausschließlich, sondern in Hybrid-Landschaften, also gemischt mit Cloud-Anwendungen. Grund hierfür sind gestiegene Kosten für die Nutzung von Software-Abonnements. Dank dieses Trends kann LizenzDirekt wachsen und neues Personal einstellen.



Mehr zum Thema "gebrauchte" Software:

Gebraucht-Software auf dem Vormarsch

"Gebrauchte" Software in der Cloud

Soft & Cloud übernimmt SB Software-Broker

Microsoft ändert Lizenzbedingungen und verärgert Händler

Insolvenz von Lizengo

Braucht man heute noch On-Premise-Lizenzen?