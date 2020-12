Mit seiner USB-C-Tastatur KB-1843 und dem numerischen Zahlenblock erleichtert das neue USB-C Keyboard von LMP aus dem schweizerischen Wettingen das Arbeiten mit dem MacBook oder iPad Pro. Die lasergravierten Tasten erinnern ebenso wie das Alu-Gehäuse im Optik und Haptik an Mac-Tastaturen.

Optional kann das Keyboard mit dem neuen LMP Wireless Ladepad erweitert werden. Damit erhält das iPhone seinen festen Platz, bleibt bei der Arbeit in Sicht- und Reichweite und aufgeladen. Das Qi-Pad lässt sich per USB-C-Anschluss nahtlos an die Tastatur koppeln, kann aber auch eigenständig verwendet werden.

Das neue LMP USB-C Keyboard mit numerischen Zahlenblock

Die neue LMP USB-C-Tastatur KB-1843 kann an jeden USB-C-Anschluss oder Thunderbolt-3-Port ab MacOS 10.2 oder iOS 13 angeschlossen werden. Insgesamt stehen auf der normalgroßen Tastatur 106 Tasten in drei Zonen zur Verfügung. Der numerische Zahlenblock enthält zudem auch das „=“-Zeichen für Statistiken oder mathematische Aufgaben. Die Mac-typischen Sonderfunktionstasten können zusätzlich als echte programmierbare Funktionstasten verwendet werden. Der Wechsel funktioniert mit der Tastenkombination „fn + esc“.

LMP 5W Ladepad mit Qi-Standard

Das Qi-fähige Ladepad kann direkt per USB-C-Stecker nahtlos an die Tastatur angeschlossen oder eigenständig eingesetzt werden. Da das Gehäuse des Ladeteils aus technischen Gründen nicht aus Metall sein kann, verwendet LMP einen Kunststoff, der in Design und Farbe der Alu-Abdeckung der Tastatur gleicht.

Der Farbwechsel der LED-Anzeige von Rot auf Blau zeigt an, wenn das Qi-fähige Gerät richtig platziert ist und geladen wird. Eine Überspannungsdetektion sorgt dabei für sicheres Laden. Bei der Nutzung als unabhängige Ladestation, wird das mitgelieferte USB-C-Ladekabel an den Mac oder ein USB-C-Ladegerät angeschlossen.

Preise und Verfügbarkeit

Das LMP USB-C Keyboard KB-1843 ist zur UVP von 69 Euro, das LMP Wireless Ladepad für 30 Euro ab sofort erhältlich. Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. LMP vertreibt seine Produkte bei Anbietern wie Comspot, Cancom oder Cyberport sowie bei Amazon. Als Distributor für den deutschen Fachhandel nennen die Schweizer die bayerische Data World Computer-Vertriebs GmbH.