Smartphones mit dem Google-Betriebssystem Android senden laufend die Daten zu den WLAN-Verbindungen aus, mit denen sie sich schon mal verbunden hatten. Die Funktion dient eigentlich dazu, dass sich das Smartphone möglichst schnell mit einem bekannten WLAN verbinden kann. Aber es führt gleich zu zwei Schwachstellen. Zum einen kann jeder in der Nähe Ihres Smartphones die ausgesendeten Daten empfangen. Mit etwas technischem Know-how und Zugriff auf die Geodaten von WLAN-Routern weiß er dann, wo Sie sich in der Vergangenheit aufgehalten haben. Diese Schwachstelle betrifft in erster Linie Ihren Datenschutz.

Die zweite Schwachstelle lässt sich mit einem Hacker-WLAN-Router wie dem Wifi Pineapple Mark V ausnutzen. Dieser empfängt einfach den ersten Namen des WLAN-Routers, mit dem sich Ihr Smartphone bereits einmal verbunden hat. Dann gibt er sich selbst genau diesen Namen und bietet sich damit Ihrem Handy an. Als Passwort akzeptiert der Wifi Pineapple jedes beliebige. Wenn der Hacker für den Wifi Pineapple eine besonders starke Antenne nutzt, wird sich Ihr Smartphone sehr wahrscheinlich mit ihm verbinden, da es stets nach der besten Verbindung sucht.

So schützen Sie sich: Löschen Sie einfach sämtliche nicht mehr benötigte WLAN-Hotspots aus der Liste Ihres Smartphones. Wählen Sie hierfür in den Einstellungen die Option „Verbindungen, WLAN“ beziehungsweise „Drahtlos & Netzwerke, WLAN“ oder unter Android 8 „Netzwerk und Internet“. Dort findet sich die Liste mit allen jemals verbundenen WLANs. Unter Android 8 finden Sie alle bislang gespeicherten WLAN-Netze unter „Gespeicherte Netzwerke“. Tippen Sie länger auf einen Eintrag, um ihn zu löschen. Bei manchen Smartphone-Modellen brauchen Sie den Eintrag auch nur kurz anzutippen und daraufhin „Vergessen“ oder unter Android 8 „Entfernen“ zu wählen.

Gegen den Hacker-Angriff mit einem Wifi Pineapple hilft nur eine VPN-Verbindung über eine VPN-App. Diese verschlüsselt den gesamten Datenverkehr von Ihrem Smartphone bis hin zu einem Server der VPN-App. Empfehlenswert ist etwa Steganos Online Shield VPN. Dieses Programm brauchen Sie: Steganos Online Shield VPN, App für Android ab 4.0, gratis für 500 MB pro Monat (PC-Welt)