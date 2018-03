Es ist angerichtet bei Bluechip: Unter dem Motto "Lösungen à la carte" will der Meuselwitzer Distributor und IT-Fertiger im April 2018 auf einer Roadshow sein Portfolio an maßgeschneiderten Solutions für Fachhandels- und Systemhauspartner in Berlin, Hamburg, Essen, München und Heidelberg vorstellen.

Im Mittelpunkt der Veranstaltungen soll die Vorstellung moderner Lösungsszenarien aus dem Server- und Cloudsegment, wie Workplace as a-Service und Storage Spaces Direct sowie die Vorbereitung auf das Inkrafttreten der EU-DSGVO am 25. Mai 2018, stehen. Außerdem erhalten Partner im Rahmen der Roadshow einen Überblick über die neuesten Bluechip-Systeme aus dem Server,- Client- und Mobile-Bereich.

Händler kochen Drei-Gänge-Menü

Bluechip-Vertriebsleiter Frank Kwasnitza sieht für Fachhandelspartner, die bisher noch keine Gelegenheit hatten Bluechip kennenzulernen, in der Roadshow eine ideale Gelegenheit, sich vor Ort einen Überblick über das Leistungs- und Lösungsspektrum des Unternehmens zu verschaffen. "Im Anschluss an die informative Tagesveranstaltung laden wir alle Teilnehmer zur kulinarischen Entdeckungsreise ein, bei der, beim gemeinsamen Kochen eines Drei-Gänge-Menüs, in entspannter Atmosphäre das persönliche Netzwerk erweitert werden kann", verspricht der Bluechip-Vertriebschef.

Die Roadshow gastiert an folgenden Stationen.

17. April 2018 in Berlin

18. April 2018 in Hamburg

19. April 2018 in Essen

24. April 2018 in München

25. April 2018 in Heidelberg

Weitere Informationen gibt es unter http://roadshow.bluechip.de/ .