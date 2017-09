Die Lösungen und Produkte der Fritz-Familie des Berliner Herstellers AVM bieten nicht nur Heimkunden, sondern auch Geschäftskunden interessante Einsatzmöglichkeiten. AVM startet daher am 10. Oktober 2017 eine Roadshow durch 15 deutsche Städte, um das Potenzial der Fritz-Geräte zu demonstrieren und Resellern die entsprechende Fachhandelsunterstützung aufzuzeigen.

Die halbtägigen Veranstaltungen sind für Fachhändler kostenlos. AVM-Trainer zeigen unter anderem innovative Smart-Home-Anwendungen mit Fritz und präsentieren, wie die Fritzbox als Mesh-Master den WLAN-Komfort deutlich erhöhen kann. Mit am Start sind die neuen Flaggschiffe FRITZ!Box 7590, FRITZ!Box 6590 Cable und FRITZ!Box 6890 LTE sowie das neue FRITZ!OS 6.90.

Nur für Fachhändler

Die AVM Solutions Tour 2017 startet am 10. Oktober in Köln und endet am 23. November in Münster. Die Veranstaltung ist exklusiv für Fachhändler, beginnt um 15 Uhr und endet nach Expertenvorträgen, Live-Demo, Quiz sowie ausführlicher Fragerunde mit einem gemeinsamen Get-together ab 18:00 Uhr. Das AVM-Team aus Vertrieb, Technik und Support steht den Teilnehmern in den Pausen für persönliche Gespräche zur Verfügung.

Die Veranstaltungsorte und Termine im Überblick:

Oktober 2017

10.10. Köln

11.10. Dortmund

12.10. Hamburg

17.10. Herzogenaurach (Nürnberg)

18.10. Leipzig

19.10. Radebeul (Leipzig)

24.10. Fellbach (Stuttgart)

25.10. Schwalbach (Frankfurt)

26.10. Kaiserslautern

November 2017

07.11. Hamburg

08.11. Hannover

09.11. Berlin

14.11. Fellbach (Stuttgart)

15.11. München

16.11. Herzogenaurach (Nürnberg)

21.11. Darmstadt

22.11. Düsseldorf

23.11. Münster

Interessierte Fachhändler können sich auf dem Partnerportal unter http://partner.avm.de anmelden. Dort gibt es auch weitere Informationen zur Roadshow.