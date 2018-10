Die Logicalis Group, eine Datatec-Tochter mit Sitz in London, wurde von der Oracle Corporation mit dem Excellence Award als "Specialized Partner of the Year 2018 – Global in Engineered Systems" ausgezeichnet. Damit wurden die Geschäftstätigkeiten rund um Oracle Exadata und Oracle Database Appliance-Systeme gewürdigt.

Oracle Exadata kann dank Sicherheits- und Skalierfunktionen auch Kunden mit wenigen Systemen eine hochflexible und mandantenfähige Lösung anbieten. Dazu kann ein Full-Service-Angebot kombiniert werden, das den gesamten Vertriebs- und Implementierungszyklus umfasst.

"Logicalis hat ein herausragendes Maß an Innovationsfähigkeit bei der Bereitstellung von Oracle-basierten Engineered-Systems-Lösungen gezeigt und meistert damit essentielle Business-Herausforderungen unserer gemeinsamen Kunden", erläutert Camillo Speroni, Vice President der Worldwide Strategic Alliances von Oracle den Award.

"Wir gratulieren Logicalis zur Auszeichnung als 'Specialized Partner of the Year 2018 – Global in Engineered Systems'. Sie honoriert das Engagement für außergewöhnliche Leistungen und die Bereitstellung eines Full-Service-Projektmanagements mit echten Mehrwerten für unsere Kunden", ergänzt Speroni.

"Wir nutzen Oracle-Technologien bereits seit mehr als zwanzig Jahren, um innovative IT-Architekturen für unsere Kunden zu konzipieren, aufzubauen und zu betreiben", sagt Christian Werner, Geschäftsführer der Logicalis GmbH. "Datenbanktechnologien, Engineered Systems, Cloud- und Analytics-Lösungen von Oracle bieten die beste Basis für unseren Anspruch, leistungsfähige und hochverfügbare Lösungen mit geringer Komplexität zu liefern."