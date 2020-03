In Deutschland gehören unter anderem Software One, Ingram Micro und Reply zu der exklusiven Gruppe der "Microsoft Azure Expert MSPs". Mit diesem Prädikat kennzeichnet Microsoft all diejenigen Partner, die Cloud-Projekte durchführen und Kunden in die Azure-Umgebung umziehen.

Als Azure Expert MSP möchte Logicalis seine Kunden beim Assessment, bei der Migration und bei Management- und Optimierungsaufgaben in der eigenen Cloud-Umgebung unterstützen. Damit kann das Systemhaus Kunden, die einen MSP-Vertrag bei ihm abschließen, einen umfassenden und exklusiven Service bieten.

Zuvor muss jeder Azure Expert MSP einen zeit- und kostenintensiven Audit-Prozess mit einem externen Prüfer durchlaufen und mehrere, innerhalb der vergangenen zwölf Monate bei Kunden realisierte Azure Managed Service-Projekte vorlegen. Um sicherzustellen, dass Azure Expert MSPs die aktuellen, geltenden technischen Normen erfüllen, werden sie jedes Jahr von Mirosoft neu bewertet.

Bob Bailkoski, CEO der Logicalis-Gruppe, begründet dieses Engagement: "Wir unterstützen unsere Kunden bei ihrer Cloud-Transformation - mit dem Ziel, ihre Innovations- und Anpassungsfähigkeit zu beschleunigen. Als Architects of Change wollen wir weiterhin in Knowhow sowie innovative Technologien, Systeme und Prozesse investieren. Die von Microsoft und Partnern gemeinsam eröffneten Möglichkeiten waren nie so groß wie heute. Wir sind stolz darauf, Teil dieser globalen und von Microsoft akkreditierten Gruppe von Cloud Managed Service-Anbietern zu sein."