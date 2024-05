Europas Industrie ist auf Cyber-Attacken schlecht vorbereitet, das hat Cisco in einer Anfang 2024 durchgeführten Umfrage herausgefunden. Und laut der 2024-er Ausgabe des CIO Reports von Logicalis waren 83 Prozent der weltweit mehr als 1.000 befragten CIOs in den letzten zwölf Monaten von Cyberangriffen betroffen; nicht einmal die Hälfte von ihnen (43 Prozent) fühlt sich auf einen weiteren Angriff vorbereitet.

Angesichts diese Bedrohungslage entschied sich Logicalis, sein eigenes Angebot an Cyber-Security-Dienstleistungen zu erweitern. Dabei greift der global agierende IT-Dienstleister vor allem auf Sicherheitstechnologien von Cisco und Microsoft zurück.

Hierzu haben sich Experten von des Service Provides tiefer in die Sicherheitstechnologien beiden Herstellern eingearbeitet, so dass Logicalis von Microsoft als "Managed Extended Detection and Response"-Partner (MXDR) anerkannt wurde. Außerdem vertreibt der IT-Dienstleister - als nur einer von sechs Partnern weltweit - Ciscos "Powered Intelligent Connectivity"-Lösung, die auf Zero-Trust-Sicherheit aufbaut.

Die erweiterten Security-Services von Logicalis ruhen auf mehreren Säulen:

Beratung , die Kunden hilft, ihre Sicherheitsanforderungen genauestens zu erfasse und die richtigen Lösungen zu finden

sicherer Arbeitsplatz : das ist ein Konzept, das sichere Kommunikation von den Endgeräte der Mitarbeiter ins Firmennetzwerk und ins Internet umfasst, unabhängig davon, ob sich die Endgeräte im Büro oder im Home Office befinden

Konnektivität : Zero-Trust-Sicherheit in allen Netzwerken (LAN, WAN, WLAN, 5G, IoT-Netzwerke, Anbindung von Edge-Devices, etc.)

Hybrid Cloud : Absicherung aller Cloud-Umgebungen, um Daten, Anwendungen und IT-Ressourcen vor unbefugtem Zugriff zu schützen

sicherer Betrieb : proaktive Erkennung von Bedrohungen und dementsprichende Reaktionen auf Vorfälle rund um die Uhr weltweit; dabei setzt Logicalis auch auf KI-Technologien von Microsoft und Cisco, um etwa neu auftauchende Bedrohungen automatisch zu erkennen und auf ihre Gefährlichkeit hin einzuschätzen

SOC: Logicalis' EMEA-Security Operation Center (SOC) in Portugal, das Kunden in der gesamten EMEA-Region, einschließlich Großbritannien, Irland und Deutschland, vor Cyber-Bedrohungen schützt, wird ausgebaut; dort werden auch Security-Systeme von Anbietern wie Palo Alto Networks, Fortinet und Check Point Software Technologies eingesetzt

Logicalis-CTO Toby Alcock hält diesen ganzheitlichen Security-Ansatz für unbedingt notwendig: "Viele Unternehmen konzentrieren sich nur auf einen Bereich der Sicherheitsstruktur. Wir wissen jedoch, dass es in der heutigen Cyber Security Landschaft keine Silos gibt. Unternehmen müssen den gesamten Fußabdruck im Auge behalten - von der sicheren Konnektivität über den Schutz der Cloud und des hybrid tätigen Mitarbeiters bis hin zur Integration sicherer Abläufe im gesamten Firmennetzwerk."



