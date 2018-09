Als Global Gold Partner der Cisco ist die Logicalis GmbH auf dem Partnerstand des US-Konzerns vertreten und demonstriert dort unter anderem, wie sich Unternehmen vor neuartigen Cyberangriffen wie "Cryptomining" schützen können. Zusätzlich werden neben Cisco Umbrella und Advanced Malware Protection auch die hauseigenen Managed Security Services der zum südafrikanischen Datatec-Konzern gehörenden Logicalis Group gezeigt.

Cisco Umbrella blockiert dabei als erste Verteidigungslinie auf der DNS-Ebene potenziell gefährliche Anfragen noch bevor die Verbindung hergestellt wird. AMP for Endpoints von Cisco soll darüber hinaus den gesamten Bedrohungszyklus abdecken: vom Eintrittspunkt über die Übertragung bis hin zur Problembehebung nach einer Infektion.

Ergänzend dazu informiert Logicalis in der Halle 10, Stand 410, über seine neuen MSS-Lösungen Managed SIEM, Managed Firewall und Managed Umbrella Response. Verantwortlich für die Managed Security Services ist das Security Operations Center Europe (SOCE) auf den britischen Kanalinseln. Dort stehen IT-Sicherheitsexperten weltweit rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr den Kunden zur Verfügung.

Managed Security Services als externe Expertise

Logicalis Managed SIEM ist ein Security Information und Event Management-System, welches als erste Hürde und Warnsystem fungiert. Es analysiert in Echtzeit Muster und Anomalien in der Infrastruktur, erfasst und dokumentiert Sicherheitsvorfälle zentral und erlaubt dadurch eine schnelle, gezielte Reaktion der Security-Experten von Logicalis.

Mit Managed Firewall sichern Unternehmen durch regelmäßige Aktualisierung, Anpassung und Überwachung ihrer Firewall ihre Infrastruktur. Managed Umbrella Response optimiert den Einsatz von Cisco Umbrella für die Abwehr von Internet-Bedrohungen und leitet konkrete Handlungsempfehlungen ab.

"Wenn es darum geht, moderne IT-Sicherheitslösungen zu implementieren, auf dem neuesten Stand zu halten und effektiv zu betreiben, werden viele Unternehmen durch Budgetvorgaben oder fehlende interne Expertise ausgebremst", erklärt Stefan Gutekunst, Director Networking, Collaboration & Security bei Logicalis. "Mit unseren Managed Security Services bieten wir die Kombination aus leistungsfähigen Security-Technologien und dem Expertenwissen von Logicalis."

Besucher können sich auf der It-sa täglich am Logicalis-Stand in Live-Demos einen Eindruck zu den vorgestellten Lösungen verschaffen. Zudem beginnt am 10. Oktober 2018 um 13.00 Uhr ein halbstündiger Vortrag über die Abwehr neuartiger Angriffe mit Cisco Umbrella.