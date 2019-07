In seiner In seiner neuen Position als Director Service Excellence & Delivery verantwortet John Kennard den Ausbau der Service-Strukturen bei Logicalis Deutschland. Sein Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Entwicklung zukunftsfähiger Managed Services und auf der Verknüpfung der in Deutschland bereits bestehenden Services mit anderen Ländergesellschaften.

Das Ziel Kennard lautet, das Potenzial der weltweiten Service-Einheiten auch in Südafrika und in Großbritannien besser zu erschließen und damit die Synergien in der Logicalis-Gruppe stärker zu nutzen. Außerdem möchte der Manager eine leistungsfähige Service Delivery Unit aufbauen, die mit modernen Produkten und Tools sowie mit innovativer Ausgestaltung das Go-to-Market der Services von Logicalis beschleunigt.

Kennard verfügt über 13 Jahre Erfahrung in der IT-Branche - insbesondere im IT Dienstleistungs- und Beratungsbereich. Laut Christian Werner, CEO der Logicalis GmbH, vereint Kennart weitreichende Kenntnisse aus der Beratung über das Projektmanagement bis hin zum Service-Delivery. Bereits seit 2011 bei Logicalis, ist Kenard seit 2015 in verantwortlicher Position als Direktor Infrastruktur-Services bei dem Systemhaus tätig. Zu Logicalis gelangte Kennard durch die Übernahme von Inforsacom, wo er seit 2011 arbeitete. Davor war er dreieinhalb Jahre bei Bull beschäftigt.

Der frischgebackene Service-Direktor hat klare Vorstellungen darüber, was er als Nächstes unternehmen möchte: "In meiner neuen Position werde ich unter anderem einen standardisierten Service-Katalog entwickeln und sicherstellen, dass die Rahmenbedingungen beim Erbringen der von Kunden erwünschten Services hinsichtlich ISO, Audits oder Provisioning stimmen. Wir verfügen über das nötige Know-how und die Präsenz, um unsere Kunden mit leistungsfähigen Services im digitalen Wandel zu begleiten. Hier sehe ich, gerade im weltweiten Zusammenspiel unserer Serviceeinheiten, einen erheblichen Wettbewerbsvorteil, den es jetzt auszubauen gilt", ergänzt Kennard.

Sein Chef, Logicalis-Deutschland-Statthalter Werner, ist sich sicher, dass der neue Service-Direktor mit seinen Erfahrungen rund um die Gestaltung und Erbringung professioneller Services das Systemhaus in diesem wichtigen Bereich auf jeden Fall voranbringen wird. Und als Logicalis-Eigengewächs "ist er mit unseren Strukturen und unseren Kunden bestes vertraut", so Werner weiter: "Als weltweit operierender IT-Solutions- und Managed-Services-Anbieter setzen wir damit unseren nachhaltigen Wachstumskurs fort".