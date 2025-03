Ende 2024 hat sich Logicalis auch in Deutschland eine neue Struktur verpasst (ChannelPartner berichtete). Man wollte auch hier zu Lande als "One Logicalis" am Markt auftreten. Im Zuge dessen wurde auch der bisherige DACH-Chef Christian Werner, und durch Jürgen Hatzipantelis. Dieser agierte bis dato als Geschäftsführer der zwei deutschen Logicalis-Tochterfirmen Siticom und Orange Networks.

Diese Töchter gibt es nun nicht mehr. Sie firmieren ab sofort als Logicalis. Mit diesem - schon seit Ende 2024 geplanten - Schritt möchte das Unternehmen Synergien nutzen und den eigenen Kunden gegenüber als eine einheitliche Marke auftreten.

Deutschland-Chef Jürgen Hatzipantelis begründet diesen Schritt: "Mit 'One Logicalis' treten wir ab sofort als ein geschlossenes Unternehmen gegenüber Kunden und Partnern in Deutschland auf. Durch die engere Verzahnung unseres Teams, unserer Partner und unseres technologischen Know-hows können wir unsere Kunden flexibler und gezielter als bisher unterstützen", so Hatzipantelis weiter.

Mit dieser Maßnahme erhofft sich der CEO auch mehr Wachstum. 2024 hat der IT-Dienstleister in Deutschland 350 Millionen Euro umgesetzt, in etwa genauso viel wie 2023. Hier zu Lande beschäftigt das Unternehmen 600 Mitarbeiter an fünf Standorten (Frankfurt am Main, Köln, München, Weiterstadt bei Darmstadt und Karlsruhe).

» c.m.c. 2025 - 8.+9. April - Düsseldorf c.m.c. - der Event für MSPs, CSPs und IT-Dienstleister

Bei c.m.c. tauchen wir ein in die faszinierende Fusion von KI + Cloud

Sharing Expertise - Sharing Experience!

Am 8. und 9. April 2025 in Düsseldorf- Sei dabei! Hier anmelden!

Weltweit arbeitet Logicalis mit über 20 Technologielieferanten zusammen. In Deutschland sind das unter anderem Cisco, Oracle, NetApp, Microsoft, Dell, VMware, Commvault und Pure Storage. Mit dem Zusammenschluss zu "One Logicalis" möchte nun auch die deutsche Niederlassung ihre IT-Lösungen und Managed Services aus einer Hand anbieten - in den Bereichen Security, Hybrid Cloud, Netzwerke, Data Management, Digital Workplace (PC-Arbeitsplätzue) und Infrastruktur (Server, Storage, Backup, etc.).

Bob Bailkoski, CEO der Logicalis Group, ist sich sicher, dass er mit seiner "One Logicalis"-Strategie in Deutschland erfolgreich sein wird, und dass sich das Ganze auch für hiesige Kunden und Partner des IT-Dienstleisters positiv auswirken wird.



Mehr zu Logicalis:



Christian Werner verlässt das Unternehmen (Dezember 2024)

Cisco XDR-Partnerschaft (November 2024)

Neue Security-Services (Mai 2024)

Unter den Top-25 (April 2024)