Die Logicalis GmbH aus Neu-Isenburg, deren Mutter zum südafrikanischen Datatec-Konzern gehört, hat in der regionalen Nachbarschaft Cisco- und Automatisierungskenntnisse eingekauft. Die Schwalbacher Hopf Vertriebsgesellschaft mbH hat ihr Team für Cisco-basierte Lösungen und Services rund um Internet of Things und Operational Technology (OT) an Logicalis abgegeben.

Mit der Übernahme investiert Logicalis in den Digitalisierungstreiber Industrial Internet of Things (IIoT) und adressiert damit die zunehmende Verschmelzung von IT und OT. Zudem stärkt das Unternehmen nicht nur seine Position im Zukunftsmarkt IIoT, sondern auch seine Rolle als Cisco Global Gold Partner. Mit den zusätzlichen Vorteilen eines weitreichenden Partner-Supports und internationaler Expertise sieht sich der Anbieter und MSP der fortschreitenden Vernetzung von Geräten in der Industrie gut aufgestellt.

Logicalis kann ab sofort alle Bereiche von Hardware über Software bis hin zu Professional Services anbieten. Dabei ist auch das Industrial Networking-Portfolio von Cisco sowie Lösungen rund um Ciscos Connected Factory mit Fokus auf Manufacturing und Automotive. Als weiterer Schwerpunkt sollen innovative Managed-Services-Angebote für Unternehmen mit IT/OT-Netzwerken aufgebaut werden.

„Neue Technologien rund um IoT sind Katalysator für Innovationen in Unternehmen und gleichzeitig die Basis für neue Geschäftsmodelle“, sagt Christian Werner, CEO bei der Logicalis GmbH. „Logicalis baut deshalb seine breite IT-Expertise verstärkt um Themen wie Industrial Networking aus. So können wir Industrieunternehmen bestmöglich zur Seite stehen – als digitaler Wegbereiter, der das Zusammenspiel von IT und OT vorantreibt und mit passenden Lösungen und Services untermauert.“