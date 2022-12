Logicalis hat sich selbst auf den "Corporate Net-Zero Standard" der Science Based Targets Initiative (SBTi) verpflichtet. Der IT-Dienstleister nimmt damit an der Kampagne "Business Ambition for 1.5°C" teil. In deren Rahmen setzen sich aktuell über 4200 Unternehmen aktiv für die Reduktion globaler Emissionen ein. 2080 davon orientieren sich an den "Science Based Targets", 1.562 haben sich auf ein Net-Zero-Ziel verpflichtet.

"Logicalis ist bestrebt, ein führendes, verantwortungsbewusstes Unternehmen zu sein, indem wir einen bedeutenden, nachhaltigen Einfluss auf unser Unternehmen und die Welt, in der wir leben, ausüben", erklärt Bob Bailkoski, CEO von Logicalis. Mit der Verpflichtung gegenüber der SBTi stelle Logicalis sicher, auf dem Weg zu 'Net Zero' seine CO2-Reduktionsziele einhalten zu können. "Durch die Zusammenarbeit mit der SBTi wird Logicalis in der Lage sein, seine verantwortungsbewusste Geschäftspolitik durch präzise und gezielte wissenschaftliche Analysen zu beschleunigen. Darüber hinaus wollen wir unsere Kunden, Partner und sogar Mitbewerber auf ihrem Weg zu einer nachhaltigeren Zukunft unterstützen."

SBTi ist eine Partnerschaft zwischen dem Carbon Disclosure Project (CDP), dem United Nations Global Compact, dem World Resources Institute (WRI) und dem World Wide Fund for Nature (WWF). Sie schafft und fördert im Rahmen einer wissenschaftlich fundierten Zielsetzung Verfahren für Unternehmen und trägt dazu bei, klar definierte Wege für Unternehmen zu entwickeln, um die Treibhausgasemissionen entscheidend zu reduzieren.

"Die Umkehr des Klimawandels erfordert zügige und transparente Maßnahmen, die wissenschaftlich belegt sind", sagt Charissa Jaganath, Head of Responsible Business bei Logicalis. "Die SBTi wird für Logicalis als Katalysator dienen, um seine Ziele als verantwortungsbewusstes Unternehmen weiter zu erreichen."

Das Engagement folgt auf eine Reihe von Maßnahmen, die Logicalis in Richtung Nachhaltigkeit unternommen hat, darunter die Verpflichtung, bis 2025 CO2-neutral in Bezug auf Scope-1-Emissionen (direkt verursacht) und Scope-2-Emissionen (indirekt verursacht) zu sein. Die SBTi ergänzt das Maßnahmen-Portfolio, mit dem das Unternehmen seine Glaubwürdigkeit als nachhaltiges Unternehmen unter Beweis stellen will.

