Als Erleichterung für das Management der gebräuchlichsten Collaboration-Plattformen ist das Logitech Tap gedacht. Das Display mit Berührungssteuerung soll die Einrichtung und Nutzung von Collaboration- und Konferenzräumen erleichtern und „Video per Touch“ ermöglichen.

Der Hersteller verspricht durch vorkonfigurierte Lösungen das Starten von Videokonferenzen durch einen einfachen Tipp auf das 10,1 Zoll große Display des Logitech Tap. Als Bestandteil vorkonfigurierter Raumlösungen für Collaboration-Plattformen wie Google Hangouts Meet Hardware, Microsoft Teams Rooms oder Zoom Rooms erleichtert es deren Einrichtung und Nutzung.

Logitech Tap basiert auf offenen Standards und ermöglicht so vielfältige Integrationen, unter anderem mit interaktiven Whiteboards oder Steuerungsfunktionen im Konferenzraum. In Kombination mit weiteren Konferenzraumlösungen und intuitiver Software der Collaboration Services macht es Tap wesentlich einfacher, Funktionen wie One-Touch-Start, Terminverwaltung und nahtloses Teilen von Inhalten bereitzustellen.

Nicht nur die Anwender profitieren, auch die IT hat es leichter, da in den Logitech Room Solutions mit Tap alle notwendigen Komponenten in einem Paket beinhalten. So finden sich neben der Tap-Steuerung ein handlicher Computer mit den optimierten Videokonferenz-Lösungen von Google, Microsoft oder Zoom sowie eine Logitech Konferenzkamera.

Anwender und IT profitieren

"Im Laufe der vergangen fünf Jahre haben wir den Markt für Videokonferenzen mit einfach zu handhabenden, hochqualitativen Videogeräten verändert", sagt Scott Wharton, Vice President und General Manager bei Logitech Video Collaboration. "Mit Tap erweitern wir unseren Ansatz nun um die Steuerung von Konferenzraumtechnik."

"Tap ermöglicht nicht nur One-Touch-Video für führende Collaboration-Lösungen, sondern fordert zudem bisherige komplexe und teure Touch Controller heraus", erklärt Wharton weiter. "Die ebenso kostengünstige wie hochwertige Lösung lässt sich auch für eine Vielzahl an Anwendungen über Videokonferenzen hinaus nutzen."

Auf der ISE 2019 bereits vorgestellt, wird Logitech Tap voraussichtlich im zweiten Quartal 2019 als Teil von vorkonfigurierten Raumlösungen der führenden Collaboration-Plattformen verfügbar sein. Als Standalone-Gerät ist Logitech Tap zu einem UVP von 1.199 Euro bei allen autorisierten europäischen Händlern erhältlich, die Preise für die Raumlösungen folgen bei Verfügbarkeit.