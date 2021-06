Das Logitech Combo Touch soll als vielseitiges Keyboard Case neben Schutzhülle auch TouchPad und Tastatur für die kürzlich vorgestellten iPad Pro 11-Zoll (3. Generation) und iPad Pro 12,9-Zoll (5. Gen.) sein. In der Farbe Oxford Grey bietet es ein dünnes Tastaturgehäuse mitsamt magnetischem Halter für den Apple Pencil (2. Gen.), der den Stift aufbewahrt und gleichzeitig auflädt.

Die abnehmbare Tastatur verspricht ein reaktionsschnelles und zuverlässiges Tippen, das integrierte Trackpad präzise Steuerung und spezielle Modi für Tippen, Ansicht, Zeichnen und Lesen. Der Smart Connector sorgt für einfache Ankopplung ohne Bluetooth oder Schalter. Eine separate Batterie ist nicht erforderlich.

Das großflächige Trackpad erlaubt Mehrfinger-Gesten wie Ziehen, Scrollen oder der Wechsel zwischen Apps. So können Tabellenzeilen schnell und präzise markiert, mehrere Objekte gleichzeitig in Keynote gezogen oder Texte kopiert und bearbeitet werden, erklärt der Hersteller. Die automatische Hintergrundbeleuchtung in 16 Stufen und praktische Zugriffstasten runden das Gesamtbild ab.

„Vergangenes Jahr präsentierten wir mit dem Combo Touch eine laptopähnliche Tastatur-Variante für das iPad Pro, die mit einer präziseren und effektiveren Arbeitsweise überzeugen konnte”, sagt Michele Hermann, Vice President of Mobility Accessories Business Group bei Logitech. „Das neue Combo Touch bietet das größte Trackpad, das wir je für ein Tastaturgehäuse entwickelt haben. Nutzer kommen in den Genuss eines dünneren Gehäuses, das nicht nur großartig aussieht, sondern auch zuverlässigen Schutz für die neuen iPad Pro-Modelle bietet.”

Das Logitech Combo Touch für das iPad Pro 11 der dritten Generation ist ab sofort für 199,99 Euro inklusive Steuer erhältlich. Für das Combo Touch iPad Pro 12,9 der fünften Generation sind 229,99 Euro fällig.