Die Bechtle Logistik & Services GmbH erhielt gleich zwei Auszeichnungen von Logitech: die Marketing Excellence Awards für die Regionen Europa und für die Region DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz). Logitechs Channel Account Manger Fatih Keklik gratulierte Bechtle via Linkedin: „Ich bin sehr stolz darauf, so einen wunderbaren Partner begleiten zu dürfen!“

Ebenfalls zwei Partner-Awards von Logitech bekam die Unternehmensgruppe Byteclub, zu der unter anderem das IT-Systemhaus Desk7 sowie der Apple Premium Partner Comspot gehören. Byteclub wurde von Logitech als "Modern Workplace Partner of the Year" ausgezeichnet - sowohl in der Region Europa als auch in DACH.

Michael Hencke, Geschäftsführer des Byteclubs, freut sich sehr über den Doppelsieg: "Produkte von Logitech sind seit Jahren ein unverzichtbarer Bestandteil unseres Portfolios, mit dem wir Kunden bei der optimalen Ausstattung ihres Arbeitsplatzes unterstützen. Dass wir jetzt als umsatzstärkster Partner des etablierten Zubehöranbieters im europäischen sowie im DACH-Raum ausgezeichnet wurden, belegt die vertrauensvolle, intensive Zusammenarbeit. Vor allem ist sie der Verdienst unserer engagierten Teams bei Comspot und Desk7."

Comspot hat aktuell 17 Filialen und ist einer der größten Apple-Partner in Europa, was angesichts der Gravis-Pleite umso höher einzuschätzen ist. Denn Comspot wächst nach Aussagen des Unternehmens - sowohl im stationären Einzelhandel als auch was E-Commerce-Aktivitäten betrifft. Laut Byteclub rückt dabei das B2B-Geschäft mit mittelständischen Firmen immer mehr in den Vordergrund, denn auch diese Klientel möchte mit hochwertigen Zubehörprodukten ausgestattet werden.

Desk7 ist im Apple-Kosmos genauso zu Hause wie in der Microsoft-Welt. Die Mitarbeiter haben sich darauf spezialisiert, auch größere Unternehmen beim Aufbau und Betrieb von gemischten Client-Umgebungen (MacOS und Windows) zu unterstützen - dazu gehören selbstverständlich auch Tastaturen, Mäuse und Webcams.



» ChannelPartner Kongress 2024 Auf dem ChannelPartner Kongress am 16. und 17. September 2024 in Düsseldorf teilen IT-Dienstleister, Systemhäuser, Service Provider und Technologieanbieter ihre Erfahrungen. Gemeinsam werden Lösungswege skizziert, inklusive eines Ausblicks auf die künftige Marktentwicklung über 2024 hinaus. Weiteres Highlight ist die Auszeichnung der "Besten IT-Dienstleister 2024".

Mehr Infos hier! ChannelPartner Kongress 2024



Mehr zum Thema:



Wer hat Gravis gegen die Wand gefahren?

Logitech siegt dank guter Produktbewertungen

Logitech erweitert Signature-Reihe

CPN – mehr als ein Netzwerk von Apple-Fachhändlern