Logitech, Hersteller mit Hauptsitz in der Schweiz, Entwicklung in USA und Produktion in China verspricht seinen Kunden eine neue High-End-Webcam für den privaten und beruflichen Gebrauch. MX Brio und MX Brio 705 for Business sind auf die Bedürfnisse anspruchsvoller Nutzer zugeschnitten und reihen sich neben den MX-Tastaturen und -Mäusen in die hochpreisige Master-Serie ein.

Individuell anpassbar und mit KI

Die Ultra HD 4K-Webcam soll kreativen Köpfen und Entwicklern dabei helfen, ihre virtuelle Präsenz zu verbessern und ihre Ideen mit anderen Menschen zu teilen, so Logitech. Der verbesserte Webcam-Sensor der MX Brio soll im Vergleich zur Brio 4K ein gestochen scharfes Bild erzeugen. Die durch Künstliche Intelligenz verbesserte Bildqualität erweitert die automatische Lichtkorrektur um eine gesichtsbasierte Bildoptimierung. Das Ergebnis sei ein natürliches Bild mit doppelt so guter Gesichtserkennung und doppelt so vielen Bilddetails im Vergleich zur Brio 4K - selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen.

Für individuelle Anpassungsmöglichkeiten stehen Logi Options+, Logi Tune oder die G HUB-Software zur Verfügung, welche die Parameter für Belichtung, dem Farbton, der Dynamik und dem Sichtfeld verändern können. Im Show-Modus können Skizzen und andere auf dem Schreibtisch befindliche Objekte durch einfaches Neigen der Webcam geteilt werden. MX Brio verfügt darüber hinaus über zwei Beamforming-Mikrofone, die störende Hintergrundgeräusche automatisch unterdrücken.

MX Brio 705 for Business

Der Unterschied der etwas teureren Business-Version zum Consumer-Modell besteht in der RightSight-Funktion, die dazu in der Lage ist, sprechende Person zu erkennen und automatisch in den Fokus zu nehmen. Außerdem wurde die Herstellergarantie von zwei auf drei Jahre erhöht, was die Investition für Unternehmen sicherer macht. Sie ist zudem nur in Dunkelgrau erhältlich, während es die MX Brio auch in Hellgrau gibt.

Für Arbeitsplätze im Homeoffices dürfte MX Brio 705 for Business besonders interessant sein. Das Plug-and-Play-Modell ist mit den meisten Videokonferenzplattformen kompatibel, für Microsoft Teams, Google Meet und Zoom zertifiziert und auch mit Chromebooks nutzbar. Über die webbasierte Management-Software Logitech Sync lässt sich die Firmware zudem von IT-Abteilungen unkompliziert aktualisieren und Probleme können sicher behoben werden, teilt der Hersteller mit.

Nachhaltiges Design

Logitechs Anspruch, Produkte zu entwickeln, die das Leben der Menschen verbessern, gilt auch für die MX Brio-Modelle. Die Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft spielen bei jeder Designentscheidung eine zentrale Rolle, erklärt Logitech weiter. Die neue Webcam ist zertifiziert klimaneutral mit einer Papierverpackung, die aus FSC-Wäldern und anderen kontrollierten Quellen stammt. Die Kunststoffteile des dunkleren Grafit-Modells bestehen zu 82 Prozent aus recyceltem Kunststoff, in der Farbe Pale Grey sind es 75 Prozent.

"Wir wissen, dass Nutzerunserer MX-Produkte in den verschiedensten Umgebungen miteinander arbeiten, kommunizieren und deshalb eine vielseitige Webcam mit bester Video- und Tonqualität benötigen", sagt Anatoliy Polyanker, General Manager der MX-Sparte bei Logitech. "MX Brio ist unsere bisher hochwertigste Webcam, die sich individuell anpassen lässt und Nutzer die Möglichkeit bietet, sich selbst oder ihre Ergebnisse bestmöglich zu präsentieren."

Preis und Verfügbarkeit

Beide Modelle sind bereits verfügbar. Die Logitech MX Brio ist in den Farben Grafit und Pale Grey und zu einem Preis von 229 Euro erhältlich, die MX Brio 705 for Business in der Farbe Grafit kostet 249 Euro. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer.