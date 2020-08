Die Logitech Full-Size Wireless Maus M190 ist durch ihre konturierte Form speziell auf Nutzer mit größeren Händen ausgelegt. Mit einer Reichweite von 10 Metern lässt sie komfortables und produktives Arbeiten im Büro oder im Home Office zu. Logitech empfiehlt die M190 als preisgünstige Alternative zum Trackpad eines Notebooks.

Die abgerundeten Tasten und die Handflächenunterstützung der M190 sollen für ein äußerst angenehmes Handling sorgen, verspricht der Hersteller. Sobald die Maus nicht in Gebrauch ist, wechselt sie automatisch in den Energiesparmodus, so könne der mitgelieferte Akku bis zu 18 Monate durchhalten. Durch den, leider nicht Unifying-fähigen, USB-Empfänger lässt sich die Logitech M190 Maus einfach per Plug and Play anschließen.

„Unsere M190 vereint kabellose Technologie, ausdauernden Komfort und einfache Handhabung mit der gewohnten Qualität und Präzision eines Logitech-Produkts“, verspricht Lisa Ignatenko, Marketing Spezialistin für Creativity & Productivity bei Logitech. „Die neue Full-Size Maus vervollständigt jedes kabellose Set-Up zu einem äußerst attraktiven Preis.“

Die Logitech M190 Full-Size Wireless Maus soll ab sofort bei Logitech, Amazon und bei bestimmten „Lebensmittelhändlern“ erhältlich sein. Weitere Informationen zur Maus gibt es auf der Logitech-Website unter diesem Link.