Der Schweizer Hersteller Logitech erweitert sein Portfolio im Bereich Video Collaboration und Zusammenarbeit. Neu sind die Videobar Rally Bar Huddle und das Buchungssystem Logi Dock Flex. Sie eignen sich laut Anbieter vor allem für die technische Aufrüstung kleinerer Konferenzräume ("Huddle Rooms"). Diese Räume "entstehen derzeit schneller, als Unternehmen sie mit Video ausstatten können", sagt Scott Wharton, General Manager von Logitech B2B.

Videobar für kuschelige Räume

Die Rally Bar Huddle ist nach Angaben von Logitech für Räume mit maximal sechs Teilnehmern an einer Videokonferenz ausgelegt. So soll sichergestellt werden, dass jede Person gut gesehen und gehört werden kann. KI-Funktionen (Künstliche Intelligenz) integrieren entfernte Teilnehmer in die Kommunikation. Die Bildqualität liegt bei 4K.

Das ebenfalls neu entwickelte Audiosystem soll die Lautstärke im Vergleich zu Logitech MeetUp verdoppeln, verspricht der Hersteller. Sechs Beamforming-Mikrofone sowie eine KI-gestützte Unterdrückung von störenden Nebengeräuschen sollen die Tonqualität weiter verbessern. Ebenfalls auf einer KI basiert die Technik Speaker View, die den jeweils aktuellen Sprecher in Szene setzt und gleichzeitig trotzdem den gesamten Raum zeigt.

Alternativ unterstützt die Rally Bar Huddle auch Grid View. Die Technik soll alle Teilnehmer automatisch erkennen und so auf sie zoomen, das jede Person in einem eigenen Frame dargestellt werden kann. Diese Feature lässt sich auch gemeinsam mit Zoom Rooms Smart Gallery und Microsoft IntelliFrame nutzen.

Flexibles Buchungssystem

Logi Dock Flex ist dagegen ein flexibles Buchungssystem, das von verschiedenen Mitarbeitern genutzt werden kann, um geteilte Tische über mehrere Örtlichkeiten hinweg zu verwalten. Damit können Unternehmen die ihnen zur Verfügung stehende Arbeitsfläche besser organisieren. Das soll nicht nur die Zusammenarbeit in den Teams fördern, sondern auch den leitenden Mitarbeitern einen Einblick darin gewähren, wie Technik und Platz genutzt werden.

Die Rally Bar Huddle soll im Juli dieses Jahres auf den Markt kommen. Der angepeilte UVP liegt bei 1.999 Euro. Logi Dock Flex soll dagegen erst im Herbst zu einem Preis von 849 Euro erscheinen.