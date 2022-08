Hersteller Logitech, mit Hauptsitz in der Schweiz und Zentrale in den USA, will mit der neuen Studio-Serie mehr Freude, Individualität und Möglichkeiten ins Homeoffice und Kinderzimmer bringen. Die Pop Keys und die Pop Mouse fallen insbesondere durch ihre verspielte Optik, anpassbare Emoji-Tasten und Klickgeräusche im Stile einer mechanischen Schreibmaschine aus dem Rahmen.

"Die Studio Series von Logitech betont die Einzigartigkeit jedes Einzelnen da draußen", sagt Art O'Gnimh, General Manager Mainstream und Lifestyle bei Logitech. "Mit der Pop Keys und der Pop Mouse haben wir zwei Produkte entwickelt, die genauso ausdrucksstark sind wie unsere NutzerInnen - ohne Kompromisse bei der Produktivität."

Im Lieferumfang der Logitech Pop Keys sind insgesamt acht austauschbare Emoji-Tasten enthalten, davon vier auf der Tastatur. Diese Tasten können mit der kostenlosen Software Logitech Options mit dem bevorzugten Emoji oder einem Shortcut belegt werden. Sie passt über Funk oder Bluetooth an Geräte mit Chrome OS, macOS, Windows, iOS, iPadOS oder Android.

Mechanisches Tippen im Retro-Look

Die Pop Keys zeichnet sich durch ihren Retro-Look aus, der an den Stil einer Schreibmaschine erinnert. Komfortables Arbeiten versprechen die mechanischen Tasten sowie die zwölf neuen FN-Shortcuts inklusive Snip Screen, Mute Mic und Media Key. Ohne Ziffernblock und mit ungewöhnlicher Tastenanordnung versehen, ist die Zielgruppe der in drei Farben erhältlichen Pop Keys vermutlich nicht im Büro verortet. Das könnte auch zu Beschwerden führen, denn die mechanischen Switches klicken, klackern und knallen bei jedem Drücken. Logitech nennt es auf seiner Webseite "Old-School und sowas von befriedigend".

Eine kleine kompakte Pop Mouse

Die äußerst kompakte Pop Mouse passt in jede Tasche und ist mit der Smartwheel-Technologie für schnelles Scrollen ausgestattet. Sie liegt aufgrund ihrer Größe gut in einer kleinen Hand und ist ebenso in drei Farben zu bekommen. Mit der Logitech Flow App lassen sich zudem zwischen zwei Computern Texten, Dateien oder Bildern hin- und herkopieren. Zielgruppengerecht ist bei der Maus eine spezielle Taste auf der Oberseite vorhanden, die das Emoji-Menü öffnet und per Tastendruck das passende Symbol auswählt.

Beide Pop-Produkte können über Bluetooth und dem beigelegten Logi Bolt Funk-Empfänger mit bis zu drei Geräten gleichzeitig gekoppelt werden. Für beide Modelle verspricht der Hersteller sparsamen Energieverbrauch. Die Batterielebensdauer beträgt bei der Tastatur bis zu drei, bei der Maus bis zu zwei Jahre.

Preis und Verfügbarkeit

Die Pop Keys und die Pop Mouse sind ab sofort bei Logitech und im Handel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer für die Pop Keys liegt bei 99,99 Euro, für die Pop Mouse bei 39,99 Euro. Weitere Informationen und technische Details zur Studio Serie gibt es bei Logitech unter diesem Link.